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Çalıştığı iş yerinin deposundan izinsiz aldığı malzemeleri sattı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, çalıştığı iş yerinin deposundan gıda ile temizlik malzemelerini izinsiz aldığı ve bu malzemeleri Bulgaristan'da sattığı öne sürülen 1'i Bulgar 2 kişi, polis tarafından yakalandı

12 Şubat 2018 19:45

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de, çalıştığı iş yerinin deposundan gıda ile temizlik malzemelerini izinsiz aldığı ve bu malzemeleri Bulgaristan\'da sattığı öne sürülen 1\'i Bulgar 2 kişi, polis tarafından yakalandı.
Olay, İstasyon Mahallesi Gelincik Sokak\'taki bir iş yerinin deposunda meydana geldi. S.K., çalışanı M.Y.\'yi, Bulgaristan vatandaşı P.G. ile birlikte deposundan izinsiz aldığı gıda ve temizlik malzemelerini araca yüklediğini gördü. Şüpheliler, S.K.\'yi fark ederek, malzemeleri yükledikleri araçla kaçtı. İhbar üzerine Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.B.\'nin, depo sahibinden habersiz aldığı gıda ve temizlik malzemelerini P.G.\'ye sattığını, P.G.\'nin de bu malzemeleri götürdüğü Bulgaristan\'da satarak, para kazandığını belirledi. Ekipler, M.B. ile P.G.\'yi kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Depodan çalınan malzemelerin bir kısmı ise bulunarak, S.K.\'ye teslim edildi.
M.B. ve P.G., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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