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Çalıştığı iş yerinden hırsızlık yaparken görüntülendi

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA’da çalıştığı büfenin kasasından para çalarken görüntelenen F

17 Aralık 2017 15:54

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA’da çalıştığı büfenin kasasından para çalarken görüntelenen F.M., polis tarafından aranıyor.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Doburca Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Y. akşam saatlerinde işyerini kapatmadan önce hesapları kontrol edince kasadaki paranın eksik olduğunu fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen Ali Y. işyerinde çalışan F.M.’nin kasadan para çaldığını gördü. İş yerinden içki ve sigara da çaldığını belirlenen F.M.\'nin polis tarafından arandığı ifade edildi.

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