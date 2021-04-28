Çalıştığı iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan 28 yaşındaki Hatice Işık yaşamını yitirdi

Burdur'un Bucak ilçesinde çalıştığı iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan 28 yaşındaki Hatice Işık isimli kadın hayatını kaybetti.

Bucak ilçesinde Hacı Ömer Ağa Cami yanında bulunan bir işyerinde Hatice Işık (28), çalıştığı iş yerinde R.T. isimli zanlı tarafından silahlı saldırıya uğradı. R.T., 3 el ateş ettiği kadını yaraladıktan sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olay yerine çok sayıda emniyet ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Hatice Işık, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.