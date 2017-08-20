Çalıştığı fabrikada intihar etti

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN’ın Söke İlçesi\'nde 38 yaşındaki Emre Karadut, işçi olarak çalıştığı tekstil fabrikasında kendisini iple tavana asarak intihar etti.

Olay, bugün saat 20.00 sıralarında Söke-Milas karayolu üzerindeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Emre Karadut, 7 yıldır çalıştığı fabrikanın kullanılmayan boş bir bölümüne giderek kendisini iple tavana astı. Karadut’un cesedi, kendisini merak edip aramaya çıkan mesai arkadaşları tarafından bulundu.

Karadut’un cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

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