-Çalıştığı bankayı soyan güvenlik görevlisi yakalandı ANTALYA (A.A) - 05.11.2011 - Diyarbakır'da çalıştığı bankaya ait 2 milyon doları çalarak kayıplara karışan güvenlik görevlisi Selahattin Aktürk, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir arkadaşıyla restoranda yemek yerken polis tarafından yakalandı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Diyarbakır Gasp Büro Amirliği'nce yapılan araştırmada, Diyarbakır'da çalıştığı bankanın 2 milyon dolarını çalarak ortadan kaybolan güvenlik görevlisi Selahattin Aktürk'ün (26), Alanya'da olduğu tespit edildi. Polis, üzerinde Nurhak Tekinoğlu (23) adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanıyla yakalanan Aktürk'ün, Alanya'da E.G'ye ait evde kaldığını tespit etti. Aktürk ile birlikte 3 kişi gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında Elazığ'da da belirlenen adreslere operasyon yapıldığı bildirildi. -Olay- Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 Eylülde çalıştığı bankaya ait 4 milyon doları İstanbul uçağına vermek üzere havaalanına götürdüğü aracın sürücüsü Yusuf Açer'i etkisiz hale getiren bankanın güvenlik görevlisi Selahattin Aktürk, 2 milyon dolarla kayıplara karışmıştı.