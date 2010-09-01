-ÇALIŞMALARA YARIN DEVAM EDİLECEK ANKARA (A.A) - 01.09.2010 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 10-11 Temmuz 2010'da gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) sorularının çalındığı ve kopya çekildiğine ilişkin iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ÖSYM'deki bilgisayarlarda yapılan incelemenin bugünkü bölümü sona erdi, incelemelere yarın da devam edilecek. YÖK Denetleme Kurulunca savcılık kanalıyla mahkemeden alınan karar doğrultusunda polisin, ÖSYM'nin Bilkent'teki ana hizmet binasında dün başlattığı inceleme-araştırmanın, bugün sabah başlayan bölümü tamamlandı. Çalışmalarını mesai saatinin bitiminde sona erdiren 3 kişilik ekip, binadan ellerinde çantalarla çıktı. Polisler, çantaları bir minibüse yükledikten sonra ayrıldı. Polislerin bugünkü çalışmalarında, KPSS'nin Eğitim Bilimleri sorularını hazırlayan komisyon üyelerinin çalışmalarını yürüttükleri bilgisayarlar ile sınav hizmetleri birimindeki diğer bilgisayarların ana belleklerini kopyaladıkları öğrenildi. ÖSYM'den alınan verilerin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce geniş kapsamlı araştırılacağı belirtildi. Polislerin ÖSYM'deki incelemelerinin yarın da devam edeceği öğrenildi.