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ÇALIŞMALARA TEKRAR BAŞLANDI ANKARA (A.A)

04 Şubat 2011 09:53

-ÇALIŞMALARA TEKRAR BAŞLANDI ANKARA (A.A) - 04.02.2011 - OSTİM'deki ikinci patlamanın olduğu bölgede ara verilen arama kurtarma çalışmalarına tekrar başlandı. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi 25. Cadde'deki bir iş yerinde dün saat 19.30 sıralarında çıkan yangın ve patlamalar üzerine, yangın söndürme çalışmalarından sonra başlatılan arama kurtarma çalışmaları saat 03.00'e kadar devam etti. Çalışmalara günün ilk ışıklarıyla birlikte tekrar başlandı. Arama kurtarma ve sivil savunma ekipleri, yer yer dumanların çıktığı iş yerinin bodrum katına ilk kez inerek arama yaptı. Aramada canlı ya da ölü kimseye rastlanmadı. Ekiplerin, bodrum katının çökme meydana gelen bir bölümünde de arama yaptıktan sonra çalışmalarını tamamlayacağı öğrenildi. Bu arada, yakınlarından haber alamayan bazı vatandaşların, polisin güvenlik çemberine aldığı olay yerindeki bekleyişi ise sürüyor.

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