-Çalışmalara hız verildi ERCİŞ (A.A) - 24.10.2011 - Van'da meydana gelen depremde büyük hasar oluşan Erciş ilçesinde havanın karanlık olması yüzünden güçlükle yürütülen arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde hız verildi. Erciş'te dün meydana gelen depremin ardından, enkaz altında kalan kişilere ulaşılması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. İlçede arama kurtarma çalışmalarında, gece saatlerinde, havanın kararması yüzünden iş makinelerinin sağlıklı çalışamaması sebebiyle güçlük yaşandı. Ancak günün aydınlanmasıyla Erciş'e gelen çok sayıda sivil arama kurtarma ekibi çalışmalarına hız verdi. Çalışmalarında özellikle canlı insanların olma ihtimalinin yüksek olduğu binaların enkazlarına ağırlık veren ekipler, dedektörler ve arama kurtarma köpekleriyle çalışma yapıyor. -Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi- İlçedeki Van Yolu Caddesi'nde bulunan çok sayıda yıkılmış binanın etrafında toplanan çok sayıda vatandaş, yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmalarını takip ediyor. Geceyi havanın soğuk olmasına rağmen sokakta ve yaktıkları ateşlerin etrafında geçiren bazı vatandaşların ise sabah saatlerinde hasarlı olan kendi evlerine girerek, özellikle giyim ve gıda malzemesi aldıkları gözlendi. Erciş Devlet Hastanesi ve Erciş Toplum Sağlığı Merkezi'nin önüne gelen bazı vatandaşlar, depremde kaybolan ya da hastaneye getirilen yakınlarından haber almak için hastane önündeki bekleyişini sürdürüyor. Türk Kızılayının kamyonla ilçeye gönderdiği çadırlara vatandaşlar yoğun talep gösterdi.Çadırların dağıtılması sırasında izdiham yaşandı.