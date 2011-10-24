-Çalışmalar üstün gayretle sürüyor ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Van'da meydana gelen depremin ardından devlet, sivil toplum örgütleri ve vatandaşların tüm imkanlarıyla seferber olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, depremde çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesi, çok sayıda vatandaşın da yaralanmasının, millete büyük bir acı yaşattığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Gül, şunları kaydetti: ''Depremin ardından devlet, sivil toplum örgütleri, vatandaşlar tüm imkanlarıyla seferber olmuş durumdadır. İhtiyaçların süratli bir şekilde karşılanabilmesi ve enkaz altında kalan vatandaşlarımızın bir an önce çıkarılması için çalışmalar üstün bir gayretle sürdürülmektedir. Bu süreçte vatandaşlarımızın, yetkililerin uyarıları ve tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır. Arama-kurtarma çalışmalarının başarıyla sonuçlanmasını, can kaybının artmamasını temenni ediyorum. Ülkemizin bir daha böyle felaketlerle karşılaşmaması, milletimizin böyle büyük acılar yaşamaması en içten dileğimizdir. Bu vesileyle, yurt dışından arayarak acımızı paylaşan, halkımızla dayanışma içerisinde olduklarını bildiren ve yardım gönderme teklifinde bulunan tüm devlet başkanlarına da teşekkürlerimi sunuyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifa diliyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza da bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.''