Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Geçiş sürecinin 90 gün içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir 

ANKARA, (DHA) - ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron işçiler hakkında yapılan düzenleme ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın öncülüğünde, Başbakan Binali Yıldırım\'ın koordinasyonunda yapılan çalışmalar neticesinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, kapsama dahil ettiğimiz diğer özel bütçeli kuruluşlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinde 4 Aralık 2017 itibariyle alt işveren işçisi olarak çalışanların istihdamına ilişkin konular 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile düzenlendi.

SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ İŞLEMLERİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İLE MALİYE BAKANLIĞI\'NIN KOORDİNASYONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hakkında; Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışanlar sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir. Bu kapsamda; Sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerimize geçişle beraber yıllık 52 gün ilave tediye ödenecektir. Özel sözleşmeli olmayacak, bir yıllık, üç yıllık, beş yıllık olmayacak, bu işçilerimiz sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir. Sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerimizde yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacaktır. Geçiş işlemleri, alt işveren işçilerinin çalıştığı idareler tarafından gerçekleştirilecektir. Sürekli işçi kadrosuna geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı\'nın koordinasyonunda gerçekleştirilecektir. Bundan sonra personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri yapılmayacaktır Geçiş sürecinin 90 gün içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. 4 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir.

657 SAYILI KANUNDA GEÇİCİ PERSONEL (4/C) STATÜSÜ KALDIRILMAKTADIR

Bugüne kadar 4/C statüsünde çalışmakta olan Geçici Personeller, 4/B Sözleşmeli Personel statüsüne geçirilmektedir. 657 sayılı Kanunda Geçici Personel (4/C) statüsü kaldırılmaktadır. Bundan sonra da bu kapsamda işe başlayacak çalışanlar 4/B statüsünde istihdam edilecektir. Bugüne kadar 4/C kapsamında atanma hakkı olmasına rağmen talepte bulunmayan Geçici Personele de, (4/B) Sözleşmeli Personel statüsüne geçme hakkı tanınmaktadır.

MEVSİMLİK GEÇİCİ İŞÇİLERİMİZİN ÇALIŞMA SÜRELERİNİN, 4 AY KADAR DAHA UZATILABİLMESİ SAĞLANMIŞTIR

Mevsimlik geçici işçilerimizin en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma sürelerinin, ihtiyaç halinde kurum ve kuruluşların talebi üzerine 4 ay kadar daha uzatılabilmesi sağlanmıştır.

ASKERDE OLANLAR İLE DOĞUM VE HASTALIK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİ ASKIDA OLANLAR İŞÇİ OLARAK İSTİHDAM EDİLECEKTİR

İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinde çöp toplama, temizlik, park ve bahçe işlerinde çalışan alt işveren işçilerimiz ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışan işçilerimiz artık bu idarelerinin kendi İktisadi Teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecektir. Bu kapsamda; İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ortadan kaldırılacaktır. İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinin İktisadi Teşekküllerinde işçi olarak istihdam edileceklerin geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı\'nın koordinasyonunda gerçekleştirilecektir. Geçiş sürecinin 90 gün içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. 4 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da İktisadi Teşekküllerde işçi olarak istihdam edilecektir.

12 AYDAN KISA SÜRELİ İŞLERDE ÇALIŞAN ALT İŞVEREN İŞÇİLER, 2017 YILINDA ÇALIŞTIKLARI SÜRE İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE ÇALIŞTIKLARI KAMU İDARELERİNDE GEÇİCİ İŞÇİ POZİSYONUNA ALINACAKTIR

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile yıl içerisinde 12 aydan kısa süreli işlerde çalışan alt işveren işçilerimiz, 2017 yılında çalıştıkları süre ile sınırlı olmak üzere çalıştıkları kamu idarelerinde geçici işçi pozisyonuna alınacaktır.

FESİH EDİLEN SÖZLEŞMELERDEN SÖZLEŞME KONUSU İŞİN YÜZDE 80\'İNİ TAMAMLAMAYANLAR İÇİN YÜKLENİCİYE YÜZDE 80 İLE YAPILAN İŞİN TUTARI ARASINDAKİ BEDEL FARKININ YÜZDE 5\'İ ORANINDA TAZMİNAT ÖDENECEKTİR

Alt işveren firmalarının fesih edilen sözleşmelerden sözleşme konusu işin yüzde 80\'ini tamamlamayanlar için yükleniciye yüzde 80 ile yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının yüzde 5\'i oranında tazminat ödenecektir. Bu firmaların kamu kurumlarına ait işlerin yürütülmesinde kullandığı taşınırlar ile tüketim malzemelerini, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satın alınmasına veya kiralanmasına imkan sağlanmaktadır.