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Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu’ndan TÜSİAD’I ziyareti

İstanbul, 28 Eylül (DHA) – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu TÜSİAD’ı ziyaret ederek TÜSİAD üyeleri ile bir araya geldi

28 Eylül 2017 19:35

İstanbul, 28 Eylül (DHA) – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu TÜSİAD’ı ziyaret ederek TÜSİAD üyeleri ile bir araya geldi. TÜSİAD Genel Merkezi’nde basına kapalı olarak düzenlenen toplantıda, işgücü piyasası reformları, sanayide dönüşümün çalışma hayatına etkisi ve işgücünün becerileri konuları görüşüldü.
Ziyaretin ardından bir açıklama yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik şu açıklamayı yaptı:
“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu’na yoğun gündemine rağmen toplantımıza teşrif buyurması nedeniyle teşekkür ediyoruz. Yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantımız kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu’na şu görüşlerimizi iletme fırsatı bulduk:
“İşgücü; sermaye birikimi ve teknolojik dönüşümün yanında ekonomik büyümenin en temel unsurlarından birisidir. Sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için Ar-Ge, inovasyon ve teknolojik dönüşümden sıklıkla bahsediyoruz. Aynı zamanda sağlıklı büyüme için verimli alanlarda yatırımları artırmamız gerektiğinin de farkındayız. “Esasen işgücü piyasamız Türkiye’nin potansiyel büyümesinin yukarı çekilebilmesi için çok önemli fırsatlar barındırıyor. Şöyle ki;
Nispeten düşük istihdam oranımızın artırılması potansiyel büyümeyi de önemli ölçüde artıracaktır.
İşgücü verimliliği işgücünün eğitim ve tecrübesiyle yakından ilişkili. İşgücümüzün nispeten düşük olan eğitim seviyesini artırmak büyümeye olağanüstü katkı sağlayacaktır.
İşgücü piyasasındaki katılıkları hafifleterek, uzun vadeli ortalama işsizlik oranımızı düşürebilir, büyümeye ciddi bir katkı da buradan sağlayabiliriz.
“İstihdam teşviklerinde son yıllarda önemli yol alındı. Bunun için bakanlığınıza teşekkürlerimizi sunuyorum.
“Yapısal iyileştirme önerileri olarak; işgücü piyasasında vasıf uyumu sağlanması ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik politikaların etkili şekilde hayata geçirilmesini gündemimizde tutuyoruz.
“Gerekli adımları hızla atmazsak, düşük beceri düzeyine sahip ve “ne eğitimde ne de çalışma hayatında” olan genç nüfusumuz, özellikle genç kadın nüfusumuz, bizi bekleyen en büyük tehdit olacaktır.
“Bunlarla birlikte gündemimizde yer alan öncelikli hususlar; özellikle kayıtlı kesimdeki katılıkların hafifletilmesi, güvenceli esnek çalışma biçimlerinin geliştirilmesi ve ücret dışı işgücü maliyetlerinin hafifletilmesinin sürdürülmesidir.
“Esasen bu çok önemli konular Ulusal İstihdam Stratejisi’nde isabetli bir yaklaşımla kapsama alınmıştır. Etkili uygulandığı takdirde tüm bunların ana amacını “istihdam kapasitesini artırmak, rekabet gücümüzü yükseltmek ve nihayetinde toplumsal refaha katkı sağlamak” olarak görüyoruz. Bu konulara YOİKK bünyesinde de aktif olarak görüşlerimizle katkı sağlıyoruz.

“Orta gelir tuzağından kurtulabilen ülkelere baktığımızda, ekonomik başarılarını yüksek yatırımlı ve yüksek teknolojili sanayi sektörüne borçlu olduklarını görüyoruz. Dünya ekonomisi muazzam bir hızla, yeni bir sanayi devrimini ve dijital dönüşümü yaşıyor.
“TÜSİAD olarak, 4.Sanayi Devrimi’ni salt ekonomik veya teknolojik boyutlarıyla değil, sosyal unsurları da merkezi konumda olan bir dönüşüm olarak okuyoruz. İnsanı merkeze alarak, dünyanın gittiği yönü doğru okuyup eğitim ve hayat boyu öğrenme politikalarımızı buna göre güncellemek zorundayız.
“Bilim ve teknolojide öne geçen ülkelerin diğerleri ile arayı açtığı bir çağda, müfredatımızın bilimsel temellere dayanması hayati öneme sahip.
“Mevcut işgücünün yetkinliklerinin geliştirilmesi için uzun vadeli stratejik istihdam politikası da önemli bir gündem maddemiz olmalı. Özel sektörün de mevcut insan kaynağına yatırımı artırması gerektiğinin bilincindeyiz. Ülkemizin dinamik nüfusunun en önemli potansiyelimiz olduğuna ve halen açık olan demografik fırsat penceremizi avantaja dönüştürebileceğimize yürekten inanıyoruz.”

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