Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, emekli ikramiyelerin neden eksik yattığını açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, seçim yatırımı olarak yorumlanan emeklilere yatırılan bayram ikramiyesi oranlarındaki farklılıklara ilişkin "Bayram ikramiyesi ödemesinde de ilk gündem itibaren şunu ifade ettik, hisseleri oranında dul ve yetim aylığı alanlar ki bu emekli maaşı değildir, tekrar bunun altını çizmek istiyorum. Dul ve yetim aylığı alanlara ilgili kanundaki hisseleri oranında ödemelerini gerçekleştireceğiz" açıklamısında bulundu.

Emeklilere yatırılan emekli ikramiyesi üzerinden algı operasyonu yapıldığını ileri süren Bakan Sarıeroğlu, "Şu anda emeklilerimizin tamamına net olarak bin lira ikramiye ödemesi gerçekleştirilmiş durumda. Dosya bazlı yaptığımız bir düzenleme bu. Bu dosya bazında her dosyanın bin lira olduğunu belirtmişiz. Burada herkese bin lira yatmış durumda" diye konuştu.

Bakan Sarıeroğlu, ölüm aylığı ödemesi de gerçekleştirdiklerini aktararak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ölüm aylığı bağlarken de dosya bazlı bir çalışma vardır. Kişinin maaşı esastır. Bu maaş üzerinde eşine yüzde 50 oranında, anne ve babasına yüzde 25 oranında çocukları varsa yüzde 25 oranında bu ölüm aylığının dağıtımı söz konusudur. Bunların tamamı Sosyal Güvenlik mevzuatımızda ilgili maddede açıkça yazılmıştır. Bu bayram ikramiyesi ödemesinde de ilk gündem itibaren şunu ifade ettik, hisseleri oranında dul ve yetim aylığı alanlar ki bu emekli maaşı -değildir. Tekrar bunun altını çizmek istiyorum. Dul ve yetim aylığı alanlar ilgili kanundaki hisseleri oranında ödemelerini gerçekleştireceğiz. Yine iş kazasına maruz kalan kardeşlerimizin de bu kazalardaki almış oldukları mağduriyet derecesiyle orantılı olarak bu ödemelerin yapılacağını söylemiştik. Yapılan algı çalışmasını kınadığımı özellikle belirmek istiyorum."