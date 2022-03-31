Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretle ilgili “Bu sene tarihimizin en yüksek asgari ücret artışını gerçekleştirdik. Yani yüzde 50 artış gerçekleştirdik. Henüz daha 3’üncü ayındayız. Bunu bugün tartışmayı anlamsız buluyorum" dedi. Bilgin, "Net zam yapıldı, gündemimizde böyle bir şey yok. Başka şeyleri birbirine karıştırmamak lazım. Temmuz ayı geldiğinde sözleşmemizde yazdığı gibi hem kamu personelimizle yaptığımız toplu sözleşmede hem de işçilerimizle yaptığımız toplu sözleşmede enflasyon farkını vereceğiz. Birbirine karıştırmamak lazım” diye konuştu.

Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Siyasetçiler siyasi pozisyonları açısından kendi değerlendirmelerini yaparlar. Demokrasi de böyle işler mekanizmalar. Ben çalışma hayatından sorumlu bir bakan olarak konuşuyorum. Onun için benim konuşmalarımı bu bağlamda değerlendirmek lazım. Başka yerleri birbiriyle karıştırmamak lazım. Temmuz ayında bizim toplu sözleşmemizde kayıt altına aldığımız enflasyon farkı var."

“ Şu anda dünyada yaşanan pandemi sonrası ekonomik krizlerin baskısı altında Türkiye'yi de etkiliyor bunlar. Türkiye yaklaşık 900 milyar dolarlık bir ekonomi. Bu etkilerin en önemli göstergesi enflasyon. Bu enflasyonu Türkiye engellemek için belirli bir ekonomik program uyguluyor.”

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