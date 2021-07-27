Çalışma sürelerine yeni düzenleme: Gündüz 11 saat, gece 7.5 saatten fazla çalışılmayacak

Haftalık iş günlerine bölünemeyen çalışma süreleri yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Buna göre günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi de 7,5 saati geçemeyecek.

Resmi Gazete'de yayınlanan 'haftalık iş günlerine bölünemeyen çalışma süreleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğine' göre, günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek.

Ağır vasıta ehliyeti kullananların çalışma süreleri

Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük 9 saati geçmeyen çalışma süresi, herhangi bir hafta içinde iki kez 10 saate çıkarılabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan "Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların "9 saati geçemez" olarak belirlenen günlük çalışma süresi, herhangi bir hafta içinde iki kez 10 saate kadar çıkarılabilecek.

İlgili madde

MADDE 1 – 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemez. Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemez, ancak bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez on saate çıkarılabilir.”