-ÇALIŞMA SÜRELERİNDE AB'YE FARK ATTIK BRÜKSEL (A.A) - 28.06.2011 - Avrupa Birliği (AB) ortalamasına göre, Türkiye'de istihdam oranı düşerken, çalışma süreleri uzuyor. AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre, Türkiye'de 20-64 yaş gurubunda istihdam oranı yüzde 50 düzeyinde bulunuyor. Erkek istihdamının yüzde 72,7 ile AB ortalamasına yaklaştığı Türkiye'de kadın istihdamı yüzde 28'le hayli düşük kalıyor. 20-64 yaş gurubunda AB'de istihdam oranı yüzde 68,6 iken bu oran erkekler arasında yüzde 75,1 ve kadınlar arasında yüzde 62,1 olarak hesaplanıyor. AB'de erkek istihdam oranı Hollanda'da yüzde 82,8, İsveç'te yüzde 81,7 ve Almanya'da yüzde 80,1'i bulurken AB dışındaki İsviçre'de bu oran yüzde 87,6'ya ulaşıyor. Kadın istihdamında ise yüzde 75,7'le İsveç, yüzde 71,5'le Finlandiya ve yüzde 70,8'le Hollanda başı çekiyor. Türkiye'de istihdam oranında geride kalsa da çalışma sürelerinde AB'ye fark atıyor. Ortalama tam zamanlı çalışma süresi Türkiye'de haftada 52,2 saat iken AB'de 40,4 saate geriliyor. Türkiye'de istihdam edilen çalışma çağındakilerin haftalık çalışma süreleri erkeklerde 53,3 ve kadınlarda 48,4 saati buluyor. AB'de ise erkekler 41,1 ve kadınlar 39,3 saat çalışıyor.