Çalışma koşullarını protesto eden sanatçı, müzenin kendisine tablo yapmak için verdiği 71 bin Euro'yu aldı; boş tablo yolladı

Danimarkalı sanatçı Jens Haaning, sanat ve çalışma hayatını konu alan bir sergide kendisinden istenen iki eseri hazırlamadı ve eserlere kullanması için verilen 534 bin Danimarka kronunu (71 bin 808 Euro) geri vermeyi reddetti. Haaning, müzenin kötü çalışma koşulları ve düşük ödemeleri protesto ettiğini söyledi.

Euronews’da yer alan habere göre, Danimarka’da bulunan Kunsten Modern Sanat Müzesi, sanat ve çalışma hayatı üzerine bir sergiye eser hazırlaması için Jens Haaning’e 71 bin Euro verdi. Haaning’in paraları tablolara yerleştirmesi ve müzeye göndermesi bekleniyordu. Paralarla hazırlanan tablolar Danimarka ve Avusturya’da bir kişinin yıllık ortalama gelirini sembolize edecekti.

Haaning, kendisinden isteneni yapmak yerine müzeye boş tablolar yolladı ve paraları geri vermeyerek yaptığı çalışmaya “Parayı al ve kaç” adını verdi.

Euronews’a açıklama yapan müze sözcüsü, Jens Haaning’le yazılı bir sözleşmeleri olduğunu, paranın 16 Ocak 2022’ye kadar geri ödenmesi gerektiğini söyledi.

Haaning ise parayı vermeyeceğini söyleyerek “Eserim, parayı almış olmam” dedi. Sanatçı, kendisinden bu eser için cebinden 3 bin 300 Euro ödenmesinin beklendiğini belirtti ve ekledi: “Benim kadar kötü çalışma koşulları olan insanlara aynısını yapmasını öneriyorum. Eğer iğrenç bir işte çalışıyor ve ödeme almıyorsanız alabildiğinizi alın ve gidin” dedi.

Kunsten Müze Müdürü Lasse Anderson, Haaning’in “ilginç” bir sanat eseri çıkardığını ancak parayı almaması gerektiğini söyledi.