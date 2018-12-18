Çalışma koşulları ve maaşlar: Fransa'da polisler de protesto ediyor

Bir aydır yoğun bir şekilde devam eden gösteriler ve Strasbourg’da yaşanan terör saldırısından sonra, Fransa'da polis sendikaları da eyleme geçmeye hazırlanıyor. Özellikle son bir aydır yaptıkları çalışma üzerine prim ve çalışma koşullarında düzelme talep eden polis güçleri, gerekirse gösteriler düzenleneceğini dile getirdi.

Le Monde'un haberine göre, Fransa sokaklarında eylemler devam ederken hükümet yeni bir protesto dalgasıyla karşı karşıya kalabilir. Bu kez Fransız polisler çalışmalarının karşılığında ödül ve çalışma saatlerinde iyileştirme istiyor.

Ulusal Polis Teşkilatı’nın da aralarında bulunduğu farklı güvenlik gücü ekipleri birbirinden bağımsız eylem açıklamalarında bulundu. SGP-Police-FO ünitesi 15 Aralık’ta “Hareket 1” olarak adlandıracakları gösterilerin duyurusunu yaptı. Polis İttifakı ise 19 Aralık'ı “Kara Gün” ilan edeceklerini belirtti. Kara Gün’de meslektaşlarından bürolarını açmamaları ve acil aramaları açmamaları istendi. Aynı zamanda UNSA-Police ekibi de bugün itibariyle “minimum hizmet” politikası izleyeceklerini belirtti.

"Sarı Yelek" eylemlerinin karşılığını istiyorlar

Polis sendikaları, “Sarı Yelek” eylemleri ve Strasbourg saldırısı sonrasında çalıştıkları ekstra saatlerin ücretinin ödenmesini talep ediyor. Özellikle eylemler sırasında görevlendirilen 80.000 polise prim ödemesi yapılması isteniyor.

Polis İttifaki Genel Sekreteri Jean- Claude Delage, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “Sarı Yelek” eylemcilerinin taleplerini değerlendirmeye alması üzerine polislerin kendi isteklerini yoğunlaştırdığını belirtti.

Şartlar bu sene içinde iyileştirilmezse, 26 Ocak'ta daha büyük bir eylem planlandığı açıklandı.

Ne olmuştu?

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yelekler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi. Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Macron'un açıklamaları

Macron, "sarı yelekler" protestoları konusunda geçen hafta yaptığı açıklamada, şirketlere ek maliyet yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 Euro zam yapılacağını açıklamıştı.

Yapabilen işverenlerin çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini istediğini belirten Macron, 2 bin Euro'nun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurmuştu.

"Sarı Yelekler" ve Fransızların yarısından fazlası Macron'un bu açıklamalarını yetersiz bulmuştu.