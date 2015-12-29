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50 yabancı hekim, yasal düzenleme olmadan işbaşı yaptı

Yabancı uyruklu hekimler, Türkiye vatandaşlarına kıyasla daha avantajlı

29 Aralık 2015 10:54

Kamuda yabancı uyruklu hekim çalıştırmanın önünü açan aile hekimliğinde, Türkiye vatandaşı olmayan hekimler göreve başladı. 

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre Temmuzdan beri yapılan atamalarda 50’ye yakın yabancı uyruklu hekim İstanbul’da işbaşı yaptı. Yabancı hekimler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan hekimlere göre çok daha avantajlı göreve başlıyor.

Örneğin aile hekimliği sistemine girmek isteyen acil servis hekimine geçiş için önceden zorunlu tutulmayan muvafakatname koşulu konulurken Türkiye’de bir gün dahi sağlık hizmeti vermeyen yabancı uyruklu hekimlerin çalışma izinleri dahi aile hekimi olduktan sonra veriliyor.

Öte yandan daha önce 657’ye tâbi olarak çalışıp da aile hekimliği sistemine girmek isteyen TC uyruklu hekimlere başvuruda muvafakatname zorunluluğu getirildi. Acilde çalışıp, rahatlıkla ve muvafakat şartı aranmaksızın aile hekimliğine geçen pratisyen doktorlar, artık kurumlarından muvafakat almak zorunda.

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