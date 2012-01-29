-Çalışma hayatında kritik son 2 gün ANKARA (A.A) - 29.01.2012 - HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendikaların toplu iş sözleşmesi yetkisi alabilmesi için gerekli iş kolu barajları ile ilgili istatistiklerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verileri baz alınarak yayımlanması durumunda, halen toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili pek çok sendikanın baraj altında kalacağını, bu durumunu çalışma hayatında kaosa neden olacağını ifade etti. Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, sendikaların toplu iş sözleşmesi yetkisi alabilmesi için gerekli olan iş kolu barajları ile ilgili istatistiklerin, Temmuz 2009'dan bu yana yayımlanmadığını, bunun nedenin yetkili sendikanın belirlenmesinde SGK verilerinin esas alınması konusunda yapılan yasal düzenleme olduğunu belirtti. Yetkili sendikanın belirlenmesinde SGK verilerinin esas alınmasıyla ilgili yasal düzenleme yapılırken ortaya çıkabilecek problemlerin Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda yapılacak düzenleme ile çözüleceğinin varsayıldığını kaydeden Arslan, ancak bu yasal düzenlemenin bugüne kadar bir türlü gerçekleştirilemediğini ifade etti. Arslan, Ağustos 2010 tarihinden bu yana söz konusu düzenlemeye ilişkin maddenin üç kez ertelendiğini, bu düzenlemeye ilişkin son erteleme yapılırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in, ''bu ertelemenin son olduğu, bir daha erteleme yapılmayacağı ve bununla birlikte 2821 ve 2822 sayılı yasaların da değiştirileceği'' sözünü verdiğini belirtti. Bu yasaların değiştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda söz konusu iki kanun birleştirilerek Toplu İş İlişkileri Kanunu adı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Başbakanlığa sevk edildiğini bildiren Arslan, şöyle devam etti: ''Ancak Bakanlık, işçi ve işveren konfederasyonlarının hemen hemen tam uzlaşısıyla hazırlanan Toplu İş İlişkileri Kanunu Taslağı, çeşitli çevrelerin baskısı dolayısıyla yaklaşık üç aydır Bakanlar Kurulu gündeminde bekletilmektedir. Yetkili sendikanın belirlenmesi konusunda SGK verilerinin esas alınmasına ilişkin ertelemenin süresi de bu ay sonunda dolmaktadır. Dolayısıyla önümüzdeki iki gün çalışma hayatı için son derece kritiktir. Toplu İş İlişkileri Kanunu çıkmadan ve mevcut yasalarda yüzde 10 iş kolu barajı devam ederken, sendikaların toplu iş sözleşmesi yetkisi alabilmesi için gerekli olan iş kolu barajları ile ilgili istatistiklerin SGK verileri baz alınarak yayımlanması durumunda, halen toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili olan pek çok sendika baraj altında kalacaktır. Çalışma hayatında tam bir kaosa neden olacak, çalışanların büyük bir bölümü sendikasız ve toplu sözleşmesiz kalacaktır. 12 Eylül askeri darbesinin ürünü 2821 ve 2822 sayılı yasalarla cendereye alınmış çalışma hayatı, 12 Eylül'den daha karanlık bir döneme girecektir. 12 Eylül'le hesaplaşmak adına 12 Eylül'ün generallerini yargı önüne çıkarıldığı bir dönemde, 12 Eylül ürünü yasaların değiştirilememesi utanç vericidir. 30 yıldır darbeciler tarafından çalışma hayatına ve topluma dayatılan 12 Eylül ürünü sendikal mevzuat bir an önce değiştirilmeli ve Türkiye bu ayıptan kurtulmalıdır.''