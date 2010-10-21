'Çalışma güzeldi, daha devam ettireceğiz'

T24

Erdoğan: Güzel çalışma oldu



Askerliğe 5 alternatif



Erken terhis



Kısa dönemler



Yedek subaylık



Koşaner, Genelkurmay’ın asker ihtiyacını karşılayamadığı gerekçesiyle “bedelli” uygulamasına soğuk baktığını iletti. Son sözün hükümette olduğuna ancak, dünkü açıklamada “bedelli askerliğe” vurgu yapılmadığına dikkat çekiliyor.Yunanistan’da düzenlenecek “Akdeniz İklim Değişikliği Zirvesi”ne katılmak için Atina’ya gelen Erdoğan, Org. Koşaner’den aldığı brifingle ilgili, “Güzel bir çalışma, devam edecek” dedi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği brifingde askerlik süresiyle ilgili olarak beklentilerin aksine beş alternatifli bir çalışma sundu.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yaptığı sunumda askerlik sisteminin, TSK’nın ihtiyaçları doğrultusunda yenilenmesine yönelik yaptıkları çalışmaları çeşitli alternatiflerle aktardı. “Eşit süreli askerlik hizmeti” dahil tüm alternatiflerin getirileri ve götürüleri anlatıldı. Görüşmede getirileri ve götürüleriyle masaya yatırılan alternatiflerden en çok üzerinde durulanın uzun dönem askerliğin 12 ay, kısa dönem askerliğin ise 8 ay olarak düzenlemesi olduğu öğrenildi. Diğer alternatiflerin ise şu şekilde oluştuğu iddia edildi:* Tüm yükümlüler için 12 ay,* Tüm yükümlüler için 9 ay,* Uzun dönem askerler için 10, kısa dönem askerler için 8 ay,* Uzun dönem askerler için 9, kısa dönem askerler için 6 ay.Görüşmelerde hükümetin çalışması olarak gündeme gelen “9 ay uzun dönem ve 4 ay kısa dönem” uygulamasının artı ve eksilerinin de hükümete anlatıldığı kaydedildi.Bu çalışmalardan herhangi birinin yasalaşması durumunda halen silah altındaki uzun dönem askerler erken terhis olacaklar. Askerin en çok üzerinde durduğu üniversite mezunu olmayan askerler için 12 ay seçeneğinin yasalaşması durumunda ise, silah altındaki “uzun dönem” askerler 3 ay daha az askerlik yapacak. Çalışmanın aynen yasalaşması durumunda üniversite mezunu olmayan 100 bini biraz aşkın sayıdaki erbaşın, yasanın çıktığı anda derhal terhis olması gündeme gelecek.Kısa dönem askerlik seçeneklerinden herhangi birinin yasalaşması durumunda askerdeki üniversite mezunu yükümlülerin süre uzatımından etkilenmemesi için ek bir madde konulacağı belirtiliyor. Bu durumda silah altında bulunan 335. kısa dönem askerler ve aralıkta silah altına alınacak 337. kısa dönem askerlerin görev süresinde bir değişiklik olmayacağı ifade ediliyor.Tüm alternatiflerde, yedek subaylık kapsamının daraltılması öngörülüyor. Silah altında yaklaşık 75 bin yedek subayın bulunduğu belirtiliyor. Yeni uygulamayla TSK’nın ihtiyaç duyduğu tıp ile bazı mühendisliklerden mezun olanların yedek subay olması öngörülüyor.