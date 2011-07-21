-ÇALIŞMA BAKANLIĞINDAN OTELLERE DENETİM ANKARA (A.A) - 21.07.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi hakları açısından otelleri ve konaklama yerlerini denetleyecek. İş teftiş müfettişleri, bu yıl, klasik cezalandırıcı denetim modelinden ayrılarak, başta çalışma hayatını oluşturan sosyal taraflar olmak üzere ilgili tüm kesimlerin aktif olarak yer aldığı, eğitici, bilgilendirici ve eğitici proaktif teftiş modelini uygulamaya geçirecek. Yeni teftiş modeli çerçevesinde, İş Teftiş İzmir Grup Başkanlığının görev alanında yer alan İzmir, Aydın ve Muğla'da konaklama ve eğlence iş kolundaki konaklama iş yerlerinde denetimler gerçekleştirilecek. Bu çerçevede, işçi ve işveren sendikalarının yanı sıra tüm sosyal tarafların katılımıyla toplantılar yapılması, işverenlerin duyarlı hale getirilerek teftiş öncesinde yasal hükümlere uymalarının sağlanması ve bu konuda duyarlı olması amaçlanıyor. Teftiş sonunda, klasik teftiş ile ulaşılan iş yeri sayısının çok üstünde iş yerine ulaşılması ve daha fazla iş yerinin yasa hükümlerine uymasının sağlanması hedefleniyor. Bunun yanında, iş yerlerinde işçilere uygulanan anketler ve eğitime yönelik dağıtılan kitapçıklarla, çalışanların yasal hakları konusunda bilinçlendirilmesi planlanıyor. Konaklama iş yerlerinin seçilmesinde, özellikle İzmir ve Antalya Grup Başkanlıklarının görev alanındaki illerde gelen işçi yakınmaları ve müfettişlerin bu yöndeki tespitleri etkili oldu. Konaklama iş yerlerinde yapılan genel teftişlerle ilgili düzenlenen rapor sonuçlarından, yapılan denetim ve idari yaptırımlara rağmen, bu sektörde çalışan işçilerin genel olarak mevsimlik dönemdeki yoğun çalışmaları ile ilgili sorunların çözümlenemediğini, ortadan kalkmadığı, hatta arttığı tespit etti. -MEVCUT DURUM- Müfettişlerin ön değerlendirmelerine göre, konaklama iş yerlerinde çalışanların kat hizmetleri dışında kalan bölümlerde (restoran, resepsiyon, bar) günlük fiili çalışma 12-13 saate çıkıyor. Bu çalışma İş Yasası'nın 63. maddesine aykırılık oluşturduğu gibi, çalışanların sağlığı açısından da olumsuzluk yaratıyor. Bu nedenle, teftişlerde öncelikle; -İşçilere, yasal günlük çalışma sürelerine uygun ara dinlenmelerinin verilmesi ve düzenli kullandırılmasının sağlanması, -Haftalık 45 saati aşan çalışmalara ilişkin fazla çalışma ücreti ödenmesi veya işçinin isteği doğrultusunda serbest zaman kullandırılmasının sağlanması, -Düzenli olarak haftanın yedinci günü 24 saatten az olmamak üzere hafta tatili iznin kullandırılması, hafta tatili günü çalışmaların önlenmesi, yasa dışı çalışılan hafta tatili günü çalışmalarına ilişkin fazla çalışma ücreti ödenmesi, -Genel tatil günü çalışmalarına karşılık işçilere, en az birer günlük daha ücret ödenmesinin gerektiği, konuları öncelikli olarak incelemede esas alınacak. -KAYIT DIŞI, YABANCI KAÇAK İŞÇİ- Teftişlerde kayıt dışı uygulamaları da mercek altına alınacak. Kayıt dışılığın yalnızca sigortasız işçi çalıştırmadan ibaret olmadığından hareketle, işçilere ödenen gerçek ücretlerin kayıtlarda gösterilmemesi, işçilere yapılan fazla çalışma ücretlerinin ödenmemesi gibi kayıt dışı uygulamalar tespit edilerek, ilgili kurumlara gerekli ihbarlar yapılacak. Müfettişler ayrıca teftişlerde, kaçak yabancı işçi çalıştırılması, asıl işveren–alt işveren ilişkilerinin kanunlara uygunluğu, iş yerlerinde çalışan çocuk ve genç işçilerin çalışma koşullarına ilişkin tespitlerde bulunacak.