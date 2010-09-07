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Ekonomi

ÇALIŞMA BAKANLIĞINA 24 AB UZMAN YARDIMCISI ANKARA (A.A)

07 Eylül 2010 13:27

-ÇALIŞMA BAKANLIĞINA 24 AB UZMAN YARDIMCISI  ANKARA (A.A) - 07.09.2010 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, sınavla 24 Avrupa Birliği (AB) uzman yardımcısı alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığının sınav duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyuruya göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığında görevlendirilmek üzere, boş bulunan 24 Avrupa Birliği uzman yardımcısı kadrolarına sınavla personel alınacak. Sınav, 18-22 Ekim 2010 tarihlerinde saat 9.30'da Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında (İnönü Bulvarı numara 42, C blok 4. kat Emek/Ankara) yapılacak. Sınava, üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile fakültelerin istatistik bölümleri veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurt dışındaki yüksek öğretim lisans programlarının birinden mezun olan adaylar katılabilecek. Ayrıca adaylarda, ÖSYM tarafından 27–28 Haziran 2009 ile 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın, KPSSP 114 puan türünden en az 70 puan, ilan tarihinden önceki 5 yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavından en az 70 puan veya, ilan tarihinden önceki 2 yıl içinde TOEFL CBT 155, TOEFL IBT 65, TOEFL PBT 470, TOEIC 775, FCE C, CAE C, CPE C düzeyinde puan almış veya, ilan tarihinden önceki 2 yıl içinde IELTS (akademik) sınavından en az 6 puan almış olmaları şartı aranacak. Sınava katılacak adaylar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı www.csgb.gov.tr adresinden temin edecekleri iş talep formunu ve bu formda istenilen diğer belgeleri, 15 Eylül ve 1 Ekim 2010 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığına verecek.

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