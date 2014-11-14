Çalışma Bakanlığı verilerine göre, her yıl 1084 işçi ölüyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, CHP’nin soru önergesine verdiği yanıtta 1982’den bu yana 33 bin 605 işçinin öldüğünü açıkladı. En fazla ölüm 2011 yılında yaşandı; 1.700 işçi hayatını kaybetti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 1982’den bu yana SGK kayıtlarına göre toplam 33 bin 605 işçinin, ‘iş kazaları’nda öldüğünü açıkladı. Çelik, en fazla ölümün bin 700 ile 2011’de yaşandığını belirtirken sendikalara e-üyelik sistemi getirilmesinin ardından iki kata yakın artış görüldüğüne işaret etti.

Meriç Tafolar’ın Milliyet’teki haberine göre, CHP Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın soru önergesini yanıtlayan Çelik, SGK kayıtlarına göre 1982’den bu yana iş kazalarında toplam 33 bin 605 işçinin öldüğünü bildirdi. Ölümlü iş kazalarına ilişkin yıllar arası dökümü de paylaşan Çelik’in verdiği bilgilere göre en fazla ölüm bin 700 ile 2011’de yaşandı. 1992 ve 2006’da da iş kazalarında yaşanan ölümler, bin 500’ün üstüne çıktı. Çelik’in verdiği bilgiler her yıl ortalama bin 84 işçinin yaşamını yitirdiğini ortaya koydu. Çelik, aynı önergede yer alan sendikalaşma oranına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

Sendikalaşma oranı düşük

“Sendikalaşma oranlarının özellikle 1970’li yıllardan itibaren sosyoekonomik alanda yaşanan gelişmelere bağlı olarak dünya genelinde ivme kaybettiği bilinmektedir. 2012 tarihli değişiklik ile sendika üyeliğinde ve üyelikten istifada noter şartı kaldırılmış, e-devlet üzerinden üyelik ve üyelikten istifa sistemine geçilmiştir. E-üyelik sisteminin uygulanmaya başladığı 7 Kasım 2013 itibarıyla sendika üyelik işlemlerinde önceki dönemlerde yapılan noter işlemlerine kıyasla iki katından fazla artış görülmüştür. Yayımlanan son resmi istatistiklere göre çalışan işçi sayısı 12 milyon 287 bin 238, sendikalı üye sayısı 1 milyon 189 bin 481, sendikalaşma oranı ise 9,68 olarak gerçekleşmiştir.”