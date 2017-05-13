Çalışma Bakanı'nın sertifika dağıttığı dernek 'FETÖ'den kapatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun 15 Şubat 2017'de Bursa'da sertifika törenine katıldığı Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi (IMPR) Derneği FETÖ'den kapatıldı.

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre, AKP Bursa Milletvekili Bennur Karaburun'un da “Fahri destekçisi'' olduğu derneğin, 35 ilde Suriyeli mültecilere dönük yürüttüğü insani yardım projelerine de, AKP'li il ve ilçe belediyeleri destek vermiş.

Sözcü'nün haberi şöyle:

2012'de Ankara'da kurulan IMPR, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere yurt dışı fonlardan 14 milyon 500 bin lira kaynak sağladı. 30 Nisan'da yayımlanan 689 sayılı KHK ile FETÖ'yle irtibatı nedeniyle kapatılan 14 dernek arasında yer alan IMPR'de çalışan bin 200 kişi de işsiz kaldı. Dernek 15 Şubat'ta Bursa'da Suriyeli mültecilere yönelik, “Türkçe okuma ve yazma ile meslek edindirme kursu” sertifika töreni düzenledi. Törene Çalışma Bakanı Mehmet Müzezinoğlu, AKP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile AKP Bursa Milletvekili Bennur Karaburun da katıldı.

Törende konuşma yapan Müezzinoğlu Suriyelilere sertifika verdi.

Dernek 7 Nisan'da da, Atatürk Kültür Merkezi'nde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi ile ortaklaşa “Zorunlu dış göç ile gelen ve geçici koruma altına alınan Suriyeliler için Türkçe okuma-yazma ile meslek edinme kursu” sertifika töreni düzenledi. Törende Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Pascela Moreau ile Dernek Başkanı Veysel Ayhan ve AKP Milletvekili Karaburun'a desteklerinden dolayı şükran belgesi sunuldu. AKP'li Belediye Başkanı Recep Altepe de aynı törende hazır bulundu.

AKP'li proje partnerleri

Derneğin “Yerel Yönetimleri Destekleme Projelerinde” ise, AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Belediyesi, Adana Çukurova Belediyesi, Batman Belediyesi, İstanbul Sultanbeyli ve Ümraniye Belediyesi, Konya Büyükşehir ve Ereğil Belediyesi, Kilis Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Şahinbey Belediyesi, Hatay'ın; Reyhanlı, Altınözü, Kırıkhan, Yayladağı, Ankara'nın; Keçiören, Mamak, Beypazarı, Şanlıurfa'nın; Eyyübiye, Ceylanpınar, Harran Belediyeleri ile “partnerlik” yapması dikkat çekti. Proje partnerleri arasında; Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şanlıurfa Valiliği, Urfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Akçakale ve Suruç Kaymakamlıkları da yer aldı.

375 bin kişiye yardım

Derneğin son iki yıl içinde kış yardımı programı kapsamında 375 bin 621 insana nakit destek sağladığı bildirildi. Veysel Ayhan Facebook hesabında, dernekle ilgili “3,5 milyon sığınmacı ve göçmenin Türkiye'deki kamu hizmetlerine ve servislerine entegre edilmesi modelini geliştirdi ve uyguladı” yorumu yaptı.

AKP'li bakan, milletvekili

ve belediye başkanı törendeydi

FETÖ'den kapatılan derneğin 15 Şubat'taki sertifika töreninde Bakan Müezzinoğlu, AKP Bursa Milletvekili Bennur Karaburun ve AKP'li Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe katıldı.