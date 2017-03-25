Çalışma Bakanı'ndan 'kıdem tazminatı' ve erken emeklilik' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, anayasa değişikliği teklifine ilişkin, "Millet adına güçlü olan bir sistem. Kimse öyle eften püften partilerle koalisyon kurarak, partileri bölüp parçalayarak koalisyonlarla var olan bir sistem yok. Millet vicdanının yüzde 50’sinden fazlasının olacağı bir sistem olacak." dedi. Emeklilere 2002’de yılda 16 milyar 700 milyon lira ödendiğini belirten Müezzinoğlu, bu rakamı 196 milyar liraya çıkardıklarını ifade etti.

Kıdem tazminatı konusuna da değinen Müezzinoğlu, “Kıdem tazminatı işçinin hakkı. O alın teri sizin kasanıza birikmemeli. Güvenli bir adreste birikmeli. Bir olağanüstü durum olursa ne olacak? Böyle bir dönemde işçinin hakkını korumakta güçlü bir sistem ihtiyaç var. İnşallah bu yıl merkeze çalışanın hak ve hukukunu koruyan, güvenceli, hakkaniyetli, sürdürülebilir bir sistemi inşallah kuracağız” ifadelerini kullandı.

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Merkezi'nde düzenlenen, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" projesi basın toplantısına katılan Müezzinoğlu, çalışma hayatında milli seferlik projesi başlattıklarını ve bu kapsamda 1,5 milyon istihdam hedefine ulaşmak amacıyla çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Müezzinoğlu, projeyle Cumhuriyet tarihinde görülmemiş imkânlar sunduklarını, bunun da daha çok üretim, ihracat olarak geri döneceğini ve işverenlerin de bundan kazanacağını dile getirdi.

Emeklilere 2002’de yılda 16 milyar 700 milyon lira ödendiğini belirten Müezzinoğlu, bu rakamı 196 milyar liraya çıkardıklarını ifade etti.

"Millet vicdanının temsil edileceği bir sistem olacak"

Müezzinoğlu, 16 Nisan’da milletin egemen olduğu bir sistem getirmek istediklerini savunarak, şöyle devam etti:

"Millet adına güçlü olan bir sistem. Kimse öyle eften püften partilerle koalisyon kurarak, partileri bölüp parçalayarak koalisyonlarla var olan bir sistem yok. Millet vicdanının yüzde 50’sinden fazlasının olacağı bir sistem olacak. Milletin vicdanı ve aklının olacağı bir yerde şaşma olmaz. Şimdi çıkıyor, ‘tek adam’ vesaire diyor. Yahu 58 milyon seçmenin en az 25 milyonunun sorumluluğunu olacak. Sen de cesaret et gel. Kapı sana da açık. Sen de 30 milyon insanın vicdanı, 58 milyonun hak ve hukukunu koruma, 80 milyonun yarınlarını hedefleme gibi potansiyel yoksa ancak iftira atarsın, milleti korkutmaya çalışırsın. Devamlı korku üretiyor. Cumhur güçlü ise Cumhuriyet güçlüdür.”

"İpin ucunu artık millet alacak. Kimi istiyorsa onu seçecek" diyen Müezzinoğlu, millet ne isterse onun olacağını ve bundan kimsenin korkmaması gerektiğini savundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “18 yaşında milletvekili seçilmesine ilişkin eleştirilerin de haksız olduğunu”söyleyerek, “Cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısının belli olmadığını söylüyor. ‘Yarın kalktık 15 tane başkan yardımcısı var’ diyor. Yahu 36 bakanlığı 24’e bu adam indirdi. Sonra milletin karşısına gelebilir mi? ‘Bu 3, 4’üncü yardımcıyı niye atadın?’ diye millet hesap sorar. O nedenle gençlerden korkuyor. 18 yaşındaki bir çocuk muhtarlığa aday olamıyor. Neden olamasın? Belediye meclislerinde üye olsun. 8 milyon gençten bahsediyoruz. Bunlardan birkaç milletvekili olsa ne kaybederiz?" şeklinde konuştu.

Müezzinoğlu, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını da cevapladı.

Kıdem tazminatı konusu

"Kıdem tazminatı fonu kurulacak mı?" sorusuna ilişkin Müezzinoğlu, iş hayatıyla ilgili önemli sorunlar olduğunu vurguladı.

Müezzinoğlu, İş Mahkemeleri Kanunuyla ilgili Adalet Bakanlığıyla ilgili ortak çalışma içinde olduklarını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Alın teri kutsaldır. Hakkı hukuku korunmalıdır. Ancak akıl teri de kutsaldır. Onun da hakkı hukuku korunmalıdır. Sürelerle ilgili işçi ve işveren sendikalarının bize önerdiği önemli süre kısıtlamaları var. İnşallah önümüzdeki 2 ayda düzenleme hükümetten meclise gelecek. Hakkaniyetli, adaleti merkeze alan, iki tarafı da koruyan bir sistem kurulacak. Kıdem tazminatının özü doğru ancak şu anki pozisyonu çok yanlış. Bir çalışanın hak ve hukukunun sizin kasanızda birikmesi doğru değil. Şimdi kasa uygunsa yarın bunun uygun olup olmayacağını bilmiyoruz. Kıdem tazminatı işçinin hakkı. O alın teri sizin kasanıza birikmemeli. Güvenli bir adreste birikmeli. Bir olağanüstü durum olursa ne olacak? Böyle bir dönemde işçinin hakkını korumakta güçlü bir sistem ihtiyaç var. İnşallah bu yıl merkeze çalışanın hak ve hukukunu koruyan, güvenceli, hakkaniyetli, sürdürülebilir bir sistemi inşallah kuracağız. Asıl mağdur olan çalışan. Çünkü yüzde 85 civarında kıdem tazminatından faydalanamayan bir kitle var. 12 milyon çalışanın yüzde 80’i dediğimizde 10 milyon çalışan kıdem tazminatından faydalanamıyor. Bu bizim göz yumabileceğimiz bir rakam değil. Bu sistem sürdürülebilir değil.”

Kayıt dışı istihdam

Mehmet Müezzinoğlu, kayıt dışı çalışanlarla ilgili soru üzerine, bu sorunun önemine değindi.

Kayıt dışılığın ağır bedel getirdiğinin altını çizen Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

“Bu durum, kayıt içinde olanın rekabet gücünü azaltıyor. Çünkü diğerinin tüm para cebinde kalıyor. Öbür taraftan devlet alması gerekeni alamıyor. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Kayıt dışılığı 2002’den bu yana yüzde 52’den yüzde 32,8’lere kadar indirmişiz. Bunun karşılığı da yılda 40 milyar. Bu çok iyi para. Yüzde 32’ye bakarsak 60 milyar. Her yıl gelmesi gelen bu parayı alamıyoruz. Hedefimiz kısa sürede 25’lerin altına inmek ama olması gereken 15’lerin altına inmek. Eylem planlarını hazırlıyoruz. İnşallah beraber bunu başaracağız."

ERKEN EMEKLİLİK

Müezzinoğlu, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili soru üzerine de şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı, ‘2 yılda milletvekili yapacaklar gençleri.’ Ben de CHP Genel Başkanına, ‘yalan söylüyorsun’ demek ağrıma gidiyor ancak ne yazık ki yalan söylüyorsun. Senin 54 yaşında milletvekillerin bana geliyorlar. Yaşa takılıyorlar. Ben de ‘takılacaksınız’ diyorum. Yaşını doldurmadan emekli olunmaz. Bugünkü buna takılıyor da 18 yaşındaki çocuğun 60 yaşından önce emekli olma şansı sıfır. Çünkü 2036’da 60 yaşından önce kimse emekli olamayacak. Bayanlar da 58 yaşından önce olamayacak. Biz bunu başarmalıyız. Dünyaya baktığımızda, gelişmiş ülkelerde engelli vesaire hariç 64 yaşında emekli bulamazsınız. Daha önce 33 yaşında emekli olanlar oldu. Böyle bir sistem yürümez. Kimse kimseyi kandırmasın. OECD ülkelerinde emeklilerin ortalama yaşı 72. Türkiye’de biz yeni 52’yi yakaladık. Bu yıldan yıla artacak. Bugün Almanya 67’yi konuşuyor. Bu yıl emeklilere 206 küsur milyar ödeme yapacağız. Bunu hazineden ödeyeceğiz. Bu böyle gitmez."