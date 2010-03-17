Çalışma Bakanı'ndan Ermeni ikazı

T24 -

'Bizim işçimiz evine ekmeğini zor götürürken...'

'Göz yummuyoruz'

Çalışma Bakanı Ömer Dinçer’den Başbakan'ın “Türkiye’deki 100 bin kaçak çalışan Ermeni'yi sınırdışı ederiz” açıklamasına destek geldi. Dinçer, ”Bu Ermenistan’a ciddi bir ikazdır. (Biz barış istiyoruz ama eğer siz de hassas davranmazsanız elimizdeki kozları kullanabiliriz. Bu da Ermenistan için ciddi bir sıkıntı yaratır) anlamına geliyor” dedi. Dinçer, 4C konusunda da yeni hazırlıklarının bitmek üzere olduğunu açıklayarak,”son kez bir aylık süre vereceğiz. Bunu kabul etmeyenler işsiz kalacak” diye konuştu.Habertürk televizyonu Ankara Temsilcisi Ünsal Ünlü’nün sorularını yanıtlayan Dinçer, Başbakan Erdoğan’ın dün Londra’da söylediği “Türkiye’de 170 bin Ermeni var. Bunlardan 70 bini benim vatandaşım. Kalan 100 bin kişi kaçak işçi ve bunları sınırdışı etmek zorunda kalabiliriz” sözlerine destek verdi. Dinçer,”Türkiye Ermenistan’la barış içinde,dost olarak yaşamak istiyor. Ama başka ülkeler bu ikili arasındaki ilişkileri bozarak rahatsız edici sonuçlar doğuruyorlar. Türkiye’nin bu barışı korumak konusunda çabası yoğun ama istiyorsa elinde bir çok kartı bir çok kozu var. Bunları kullanmıyor. Başbakan bu kozlardan bir tanesini ifade ediyor.(Bakın bizim aramıza girmeyin bizim bir çok kozumuz var) Hatta bu biraz da Ermenistan’a da bir ikaz gibi algılanabilir.(Siz de bu konularda daha hassas daha dikkatli davranın. Eğer böyle davranmayacak olursanız, biz de kendimize ait kozları kullanırız) demek istediğini zannediyorum” diye konuştu. Çalışma Bakanı kaçak işçi sayısı konusunda net bir rakam vermenin zor olduğunu belirtirken de,”rakamdan çok içeriğe bakılmalı. Bizim işçimiz evine ekmeği zor götürürken,yabancıya göz yummayız” dedi.Bakan Dinçer “Zaten rakamın da biraz abartılarak kullanıldığını zannediyorum ama komşu ülkelerden bizde kaçak işçi çalıştığına dair rivayetler var. Yakaladığımızda, biz İçişleri Bakanlığı ve emniyet çalışmalarına göz yummuyoruz. Sayın Başbakan'ın sözlerinden bu sorunun hafife alınamayacağı anlaşılmalı. Varsayalım o kadar kaçak Ermeni işçi var ve biz bunları sınırdışı ettik. Bu Ermenistan için oldukça zor bir sürecin başlaması anlamına gelecektir. Kendi insanımız evine ekmek götürmekte zorlanırken,başka ülkelerden gelmiş,üstelik de vasıfsız insanların ülkemizde çalışmasına izin vermemiz hiç de mantıklı olmaz”Bakan Dinçer,4C düzenlemesine ilişkin olarak da, son kez 1 aylık yeni bir kararname hazırlandığını ve bundan sonra geri dönüş olmayacağını açıkladı. Dinçer sert konuştu:“Danıştay’ın verdiği karar gayriadil bir sonuç doğurdu. 4C kapsamında işine başlayanlar, çalışarak maaşlarını alıyorlar. Ama işe başlamayanlar Çalışma Bakanlığı’ndan iş kaybı tazminatı alıyor. Bu çalışan insanların aldığı maaşın iki katı. Bu haksızlık, çalışan daha az alıyor, çalışmayıp yatan daha fazla ücret alıyor. Bu nedenle mutlaka yeni bir düzenleme yapacağız. Buna göz yumamayız. Çalışmamızı neticelendirmek üzereyiz. Ek bir süre vereceğiz. Muhtemelen bir ay olacak. Müracaat eden gelip işine başlayacak,diğerleri işsiz kalacak. Danıştay bu arada 4C’ye ilişkin hükmünü verirse, onun da gereğini yerine getiririz”