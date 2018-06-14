Çalışma Bakanı'ndan emeklilik açıklaması: Korkunç bir yalan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Son dönemlerde çok korkunç bir bilginin paylaşıldığı” uyarısıyla emeklilik yaşına ilişkin açıklama yaptı. Sarıeroğlu, Türkiye'de 65 yaşında emekliliğin olmadığını söz konusu uygulamanın 2036 sonrasında başlatılacağını söyledi.

Bakan Sarıeroğlu şöyle konuştu:

"Şu anda Türkiye'de 65 yaşında emeklilik yok. Sahalarda deniyor ki emeklilik yaşı 65. Böyle bir uygulamaya henüz geçmiş değiliz. 2002 yılı sonrasında sigortalı olanlar kadınlarda 58 yaşında, erkeklerde 60 yaşında emekli oluyorlar. 65 yaş uygulamasını 2036 sonrasında başlatıyoruz ve ilk emekliler de 2048 yılından itibaren olmaya başlayacak" diye konuştu.alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Emekli yaşıyla alakalı son dönemlerde çok korkunç, vatandaşlarımızın kafalarını karıştırmaya yönelik çok yalan bilgiler paylaşılıyor."

"Şu anda Türkiye'de 65 yaşında emeklilik yok. Sahalarda deniyor ki emeklilik yaşı 65. Böyle bir uygulamaya henüz geçmiş değiliz. 2002 yılı sonrasında sigortalı olanlar kadınlarda 58 yaşında, erkeklerde 60 yaşında emekli oluyorlar. 65 yaş uygulamasını 2036 sonrasında başlatıyoruz ve ilk emekliler de 2048 yılından itibaren olmaya başlayacak."