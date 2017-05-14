Çalışma Bakanı’na soruldu: Memur-Sen’in ayrıcalığı ne?

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Cenevre’de düzenlenecek olan Uluslararası Çalışma Konferansı’nda tüm çalışanları Memur-Sen’in temsil etmesine ilişkin kararını TBMM’ye taşıdı.

Memur-Sen’in işçi sendikası değil, memur konfederasyonu olduğuna dikkat çeken Demirtaş “Memur-Sen’in temsilcisinin işçi delegesi olarak Uluslararası Çalışma Konferansında yer alması ne kadar hakkaniyetli ve doğru bir karardır” dedi.

CHP’li Demirtaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun yanıtlaması istemi ile TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Soru önergesinde şu ifadeler yer aldı:

-Cenevre’de düzenlenecek olan Uluslararası Çalışma Konferansı’nda tüm çalışanları Memur-Sen’in temsil etmesine neye göre karar verilmiştir?

-ILO Anayasası’nda belirtilen “en fazla temsil yetkisi” ifadesi Bakanlığınız tarafından sadece rakam olarak mı algılanmaktadır?

-Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Anayasası’nda, hükümet dışı temsilcilerin belirlenmesinde, konferansa katılacak ülke çalışanlarının tam olarak temsil edilmesi hedeflendiği için katılımcıların “anlaşarak belirlenmesi” düzenlenmiştir. Bakanlığınız bu konuda, kimlerle anlaşarak işçi temsilcisi olarak Memur-Sen’i belirlemiştir?

-Uluslararası Sendikal Örgütlerin bağımsız bir konfederasyon olarak kabul etmediği Memur-Sen’in tüm çalışanlar adına konferansa katılacak olması, emekçiler açısından temsil zafiyetine yol açmayacak mıdır?

-Hem uluslararası alanda, hem de ülkemizde çalışma hayatına dair temel politikaların belirlenmesinde yetkili olan Bakanlığınız, çalışma barışını tesis etmek, çalışanların hak ve güvencelerini gözetmek ve tüm örgütlü yapılara aynı mesafede durmak yerine neden Memur-Sen’i kollamaktadır?