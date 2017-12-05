Çalışma Bakanı: Taşeron işçiler çalıştıkları yerde istihdam edilecekler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP grup toplantısında açıkladığı taşeron düzenlemesinin detaylarını anlattı. Sarıeroğlu, "Özel sözleşmeli, geçici, bir yıllık, üç yıllık değil, sürekli işçi kadrosuna geçiriyoruz. Yaş sınırı, eğitim şartı, asıl iş, yardımcı iş ayrımı olmayacak. Bugün bu sabah itibariyle, kamuda çalışan taşeron işçi kardeşlerimiz bundan sonra kadrolu işçi olacak" dedi.

Bakan Sarıeroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Mevsimlik işçilerin 5 ay 29 güne kadar olan çalışma sürelerinin 4 aya kadar daha uzatılmasını sağlıyoruz. 4/C kapsamında çalışanları 4/B kadrosuna alıyoruz. Belediye ve il özel idarelerinde taşeron olarak çalışanlar il özel idarelerin ve belediyelerin iktisadi teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecekler.”

AKP grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, taşeron işçi konusundaki çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerdeki 400 bin işçinin, çalıştıkları yerlerdeki iktisadi teşebbüslerinde istihdam edileceklerini söyleyen Erdoğan, "Komisyonlar, taşeronlar ortadan kalkıyor" dedi.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Sözlerime söz vermeden önce yaklaşık 900 bin çalışanımızı ilgilendiren ve kamuoyunda taşeron olarak bilinen düzenlemeye değinmek istiyorum. Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerindeki 400 bin işçimiz çalıştıkları yerlerdeki belediye iktisadi teşekküllerinde istihdam edilecekler. 23 bin mevsimlik işçilerin halen en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri de 8 ay 29 güne kadar çıkartılabilecek. Kamuda 4C statüsünde çalışan kardeşlerimiz de 4B kadrosuna alınıyor. Böylece kamuoyumuzda uzun zamandır tartışılan bu meseleyi kökten çözmüş oluyoruz. Bu aradaki komisyonlar, taşeronlar tamamen ortadan kalkıyor. İşçi kadrosuyla görev alıyorlar. Belediyelerde de iktisadi teşekküllerinin personeli olarak göreve devam ediyor."