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Çalışma Bakanı: Taşeron çalışmasının detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak

"Tüm kesimlerimizi memnun edecek inşallah iyi bir rakam oluşturmak hepimizin hedefi"

03 Aralık 2017 23:49

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AKP Altındağ 6. Olağan İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada, üç seçimin yapılacağı 2019 yılını tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. 

Taşeron konusundaki çalışmanın da belli bir yere, aşamaya geldiğini ifade eden Bakan Sarıeroğlu, "Emekçi kardeşlerimizin gönlüne girecek, onları rahata erdirecek bir çalışma olduğunu ifade etmek istiyorum. Bizlerin içine sindi. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız bununla ilgili detayları önümüzdeki günlerde açıklayacaklar" diye konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının başladığını anımsatan Sarıeroğlu, "Tüm kesimlerimizi memnun edecek inşallah iyi bir rakam oluşturmak hepimizin hedefi" ifadesini kullandı.

İçinden geçilen süreçte milletin oynanan tüm oyunların farkında olduğunu belirten Sarıeroğlu, "Milletimiz olmasaydı bu şekilde yolumuza devam edemezdik" ifadesini kullandı.

Bakan Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Allah milletimizden razı olsun her zor süreçte arkamızda oldu desteğiyle. Milletin adamına güvendi, inandı ve onu yedirmedi dış odaklara, güçlere karşı. İnşallah milletimizden, halktan aldığımız güçle içinden geçtiğimiz dönemde, inanın Gezi olaylarından farklı değil yaşadığımız süreç, inanın 17-25 Aralık'ta yapılmak istenilen operasyonun devamı niteliğinde ve 15 Temmuz'da yapamadıklarını, başaramadıklarının ikinci perdesini şu anda devreye sokmuş durumdalar ama nasıl Gezi olaylarında başaramadılarsa, nasıl 17-25 Aralık'ta hedeflerine ulaşamadılarsa, nasıl 15 Temmuz'da aziz milletimiz gereken cevabı onlara verdiyse bu defa da başaramayacaklar, ülkemize zarar veremeyecekler. Cumhurbaşkanımızı hedefe alarak yapmış oldukları algı operasyonlarının hepsi kendilerine geri dönecek diye inanıyorum."

 

Taşeron uygulaması

 

Sarıeroğlu, 3 Aralık'ın Dünya Engelliler Günü olduğunu belirterek, AKP hükümetlerinin sosyal politikalarda önemli açılımları hayata geçirdiğini vurguladı.

Dünyanın örnek aldığı uygulamalarla sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirdiklerini ifade eden Bakan Sarıeroğlu, geçmişte 5 bin olan kamudaki engelli istihdamını 55 bin seviyelerine çıkarıldığını bildirdi. Gelecek sene 5 bin engelli atamasının daha yapılacağını vurgulayan Sarıeroğlu, "Engelli kardeşlerimizin önündeki tüm engelleri kaldırmak için çalışmalarımızı kararlı şekilde sürdüreceğiz" dedi.

Taşeron konusundaki çalışmanın da belli bir yere, aşamaya geldiğini ifade eden Bakan Sarıeroğlu, "Emekçi kardeşlerimizin gönlüne girecek, onları rahata erdirecek bir çalışma olduğunu ifade etmek istiyorum. Bizlerin içine sindi. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız bununla ilgili detayları önümüzdeki günlerde açıklayacaklar" diye konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının başladığını anımsatan Sarıeroğlu, "Tüm kesimlerimizi memnun edecek inşallah iyi bir rakam oluşturmak hepimizin hedefi" ifadesini kullandı.

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