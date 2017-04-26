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Çalışma Bakanı: Taksim'de ısrar edilmemeli; 1 Mayıs'ı Tandoğan'da kutlayacağız

"Kutlamalar için güvenlik öncelikli konudur"

26 Nisan 2017 14:20

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "1 Mayıs'ı Ankara Tandoğan'da kutlayacağız" dedi.

Müezzinoğlu, "1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için ısrarlı olunmamalı. Kutlamalar için güvenlik öncelikli konudur" ifadesini kullandı.

Türk-İş de, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs için Ankara Tandoğan'da merkezi miting yapacaklarını açıklamıştı.

Geçen yıl Bakırköy’de kitlesel kutlanan 1 Mayıs önceki yıllarda ise Taksim’de bazen izinli bazen de izinsiz olarak kutlanmıştı.

DİSK: 1 Mayıs miting alanı
görüşmeden sonra belli olacak

DİSK’ten yapılan açıklamada, “Kıdem tazminatı başta olmak üzere işçi sınıfının haklarının tehdit altında olduğu bir dönemde 1 Mayıs Birlik, Dayanışma ve Mücadele gününün işçilerin ve toplumun geniş kesimlerinin hak gasplarına, taşeron düzeni başta olmak üzere güvencesizliğe işsizliğe, iş cinayetlerine ve antidemokratik düzene hayır diyecekleri bir gün olarak örgütlenmesi gerektiği“ belirtilmişti.

Açıklamada, “1 Mayıs 1977 katliamının 40’ıncı, DİSK’in kuruluşunun 50’nci yılında tarihsel bir sorumlulukla DİSK, 1 Mayıs’ı bugüne kadar beraber örgütlediğimiz emek ve meslek örgütlerinin ve 1 Mayıs kutlamalarına katılan bileşenler başta olmak üzere mümkün olan en geniş kesimlerin, tüm demokrasi güçlerinin 1 Mayıs meydanlarında buluşması için çaba gösterecektir” denilmişti.

Hak-İş Erzurum'da

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, “Hak-İş olarak, Türkiye’nin turizm, kültür, tarım ve gelişen sanayisi ile önemli kentlerinden ve doğunun incisi Erzurum’da daha önce Sakarya, Konya, Kayseri, Karabük ve Ankara’da yaptığımız gibi emekçilerin yoğun katılımıyla, 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

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1 MayısÇalışma BakanıMehmet MüezzinoğluTandoğankutlamaTaksim

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