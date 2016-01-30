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Çalışma Bakanı Soylu'dan Demirtaş'a: Bu adam uslanmayacak

"Bu millet onlara oy verdiği için üzülüyoruz"

30 Ocak 2016 20:28

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın hükümeti eleştirdiği sözlerle ilgili yorumunda "Bu adam uslanmayacak" ifadesini kullandı. Soylu, Demirtaş'ın vatanperver olmadığını iddia ederken "Bu millet onlara oy verdiği için üzülüyoruz" dedi.

Soylu'nun Muş'ta gazetecilere yaptığı açıklamalar şöyle:

"İnsanı tahrik etmek istiyor, hem de ülkemi tahrik etmek istiyor. 6-7 Ekim olaylarında yaptığı yetmemiş ve daha sonra ortaya koymuş oldukları yetmemiş gibi Türkiyemi, benim güzel ülkemi, benim güzel insanımı, dünyaya an be an şikâyet etmesi yetmemiş gibi, şimdi başka bir senaryonun altını imza atıyor. Bu adam uslanmayacak, bunun tek karşılığı budur. Hem yaptıklarının zararı ülkemize, insanımıza, 79 milyonumuza dokunuyor hem de maalesef ülkemizin itibarını yalanlarla bir şekilde azaltmaya, ortadan kaldırmaya gayret gösteriyor. Siyaset desem bu siyaset değil. Demokrasi desem bu demokrasi değil. İnsanlık desem bu da değil. Vatanperverlik desem o da değil. Anlaşılıyor ki, bu yalanlarla birlikte Türkiye’yi bugün benzetmeye çalıştıkları ama benzetemedikleri ülkelerin noktasına getirmeye çalışıyorlar ama bu mümkün değildir. Güçleri, takatleri, yalan kabiliyetleri buna yetmez. Sadece üzülüyoruz. Neye üzüldüğümü de ifade etmek istiyorum; bu millet onlara oy verdi"

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