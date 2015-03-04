Çalışma Bakanı maden faciasını engellemenin yolunu gösterdi: Kaç kurtul!

Çalışma Bakanı Faruk Çelik, Soma’da 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın ardından gündeme gelen yaşam odalarıyla işçilerin hayatını kurtarmanın mümkün olmadığını savunarak, “Kömür madeninde kaçıp kurtulabiliyorsanız doğrusu bu” dedi.

Avrupa Birliği mevzuatı ve 19 yıldır Türkiye tarafından imzalanmayan ILO’nun (Dünya Çalışma Örgütü) 176 sayılı sözleşmesi yaşam odalarını zorunlu hale getirirken, CHP’lilerin maden ocaklarında yaşam odalarının zorunlu olmasına ilişkin Soma faciasından yaklaşık iki ay sonra verdiği önerge AKP oylarıyla reddedilmişti.

CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtlayan Çelik, "İsveç'te maden yanmıyor. Mevzi bir yangın çıkıyor. Bununla ilgili yaşam odasına gidiliyor. Belli bir saat sonra yangın söndürülüyor. Farklı bir şey. Kömür madeni farklı bir şey" ifadelerini kullandı.

Sorunu sadece madenlerin farkına indirgeyen Çelik, “Kömür madeninde kaçıp kurtulabiliyorsanız doğrusu bu” diyerek böyle bir durum yaşanması halinde işçilerin kaçması gerektiğini savundu.

Çelik, şu ifadeleri kullandı;

"Kömür madeninde kaçıp kurtulabiliyorsanız doğrusu bu. Orada bir sığınma odası bilmem işçiyi kurtarmak mümkün değil. Oksijen dolum istasyonları olacak. Bir an önce tüpünü doldurup çıkması gerekiyor madenden."

Çok modern iş sağlığı güvenliği yasası çıkardıklarını iddia eden Çelik, bunun Türkiye'ye bol geldiğini söyledi.