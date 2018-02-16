Çalışma Bakanı: Kadroya geçen taşeron işçi sayısı 715 bini aştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, başvuru yapan taşeron işçilerden kadroya kabul edilenlerin sayısının 715 bini geçtiğini söyledi. Sarıeroğlu, “715 bini aşmış bir sayımız var ama süreç devam ediyor” şeklinde konuştu.

CNN Türk yayınına katılan Jülide Sarıeroğlu, işsizlik oranı düşürmek için çalışmaların sürdüğünü belirten, “Üçlü bir paket hazırladık. Geçmişte 1 yıllık sürelerle istihdam paketleri hazırlandı. Şu anda hazırladığımız istihdam paketimiz, işverenlerimizin önünü görebilmeleri için 2020 yılına kadar süren bir bakış açışıyla oluşturuldu. Sektör bazlı bir sürece girdik. En önemlisi verdiğimiz teşvikle ilgili ücret seviyelerinde farklılığa gittik. Şimdiye kadar hep asgari ücret üzerinden teşvik uygulandı” dedi.

“İmalat sanayine destek vereceğiz. Dijitalleşmeyi ve Endüstri 4.0’ı tartışıyoruz” diyen Sarıeroğlu, “Türkiye’yi geleceğe hazırlamamız lazım. Bu bağlamda da bilişim sektörünü, öncelikle sektör olarak belirledik” diye konuştu.

3’üncü havalimanı inşaatında yaşamını yitiren işçilerle ilgili de açıklama yapan Sarıeroğlu, “Bizim için tek bir kardeşimizin hayatı bile çok önemli, en az 30 bin kişinin çalıştığı bir projeden bahsediyoruz. Orada çalışan 30 bin kişiyi zan altında bırakan aslı astarı olmayan bir iddia atılıyor ortaya. Maalesef SGK kayıtlarımıza giren tamamı iş kazası değil ama bilgi kirliliğine son vermek için açıklıyorum toplamda 27 kardeşimizi kaybetmişiz” diye konuştu.

Havalimanı inşaatında 400 işçinin ölümünün gizlendiği iddia edilmişti. İddiayla ilgili açıklama yapan bakanlık, havalimanı inşaatında 27 işçinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.