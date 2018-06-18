Çalışma Bakanı: İşsizlik oranımız 10.1 olmuş, bir numaralı gündem maddemiz istihdam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, iş gücü istatistiklerine ilişkin olarak "İşsizlik oranımız 10,1 olmuş. İstihdam kapasitemizi, istihdam oranlarımızı daha da artıracağız. Bir numaralı gündem maddemiz istihdam" dedi.

Sarıeroğlu, Adana'da bir otelde HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı sendika temsilcileri ve üyeleriyle, kahvaltıda bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada iş gücü istatistiklerinin hatırlatan Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"İşsizlik oranımız 10.1 olmuş. İstihdam kapasitemizi, istihdam oranlarımızı daha da arttıracağız. Bir numaralı gündem maddemiz istihdam. İnşallah insan onuruna yaraşır, çalışanlarımızın hak ve menfaatlerinin korunduğu, 'düzgün işler' dediğimiz ILO'nun da tanımları çerçevesinde, bu işlerin arttırılması için işçi, işveren ve tüm kesimler seferberlik halinde çalışmaya devam edeceğiz."

Sarıeroğlu, 24 Haziran'daki seçimler hakkında çeşitli haksızlıklara maruz kaldıkları görüşünü dile getirerek şöyle konuştu:

"Biz, seçim çalışmalarını kesinlikle devlet imkanlarıyla gerçekleştirmeyecek ahlaka sahibiz. Bütün kampanyamızı kendi imkanlarımızla gerçekleştiriyoruz. Geldiğim günden itibaren ben bakanlık makam aracını kullanmıyorum. Normalde de zaten resmi bir program yoksa kırmızı plakayı kullanmayan zihniyet ve anlayışa sahibim. Gördünüz Suruç'ta yaşanan süreci, böyle bir süreçte de kampanyalarımızı yürütüyoruz. Biz istemesek bile, devlet 'Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanısınız, biz bunu yapmakla mükellefiz, yapmak zorundayız. Allah korusun sizin başınıza tatsız, küçük düşürücü bir olay gelirse bu Türkiye Cumhuriyeti üzerine gelmiş olacak.' diyor. Bu nedenle çok az sayıda koruma arkadaşımla çalışıyorum. Burada da ekip almamaya özen gösteriyoruz."