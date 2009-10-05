Çalışma Bakanı: İşsizlik krizi ile karşı karşıyayız

Çalışma Bakanı Ömer Dinçer, 25 milyonluk artışa neden olacak işsizlik krizi ile karşı karşıya olunduğunu söyledi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, ciddi sosyal sonuçlar doğuran önemli bir işsizlik krizi ile karşı karşıya olunduğunu belirtti. Dinçer en son OECD tahminlerine göre işsizlik tahminlerinin 2010 sonuna kadar OECD bölgesinde yüzde 10'a ulaşacağını, bu oranın kriz öncesi seviyelerle karşılaştırıldığında toplam işsizlikte 25 milyondan daha fazla artışa karşılık geldiğini kaydetti.



"Krizin İnsani Boyutu" başlıklı dünkü seminerde Dinçer, krizin kendisi ağır olduğu kadar ödenmesi gereken faturalarının da ağır olduğunu söyledi. Son zamanlarda krizin iyileştiğine dair işaretler de bulunduğunu ifade eden Dinçer, "Gördüğümüz kadarıyla krizin özellikle sosyal alandaki etkileri daha uzun süreceğe benziyor" dedi.



Pasif istihdam politikalarının olumlu sonuçlar vermediğini söyleyen Dinçer, krizde işverenlerin işsizleri istihdam etmeyi ve işçi çıkarmalarını azaltmayı teşvik ederek işgücü talebini artırıcı önlemlerin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Dinçer, bu çerçevede kısa çalışma sisteminin önemli bir rol oynadığını söyledi.



11.8 milyar lira harcandı



İstihdam yardımları gibi yeni işlerin yaratılmasına yönelik sübvansiyonların diğer önemli aktif iş gücü politikası olduğunu anlatan Dinçer, ancak kriz zamanlarında bu biçimdeki önlemlerin tepki derecesinin doğru olarak belirlenemediğini kaydetti.



Dinçer, 2008-2010 döneminde krize karşı alınan ve sadece doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın faaliyet alanında yer alan tedbirlerin tahmini maliyetinin 11 milyar 805 milyon lira olacağını bildirdi.

