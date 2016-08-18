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Ekonomi

Çalışma Bakanı: İhraç edilen memurlar maaşlarını geri ödemeyecek

"KHK'da bulunmuyor; neticede orada çalışmışlardır"

18 Ağustos 2016 19:21

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Bakanlar Kurulu'nca 81 ilde ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının dördüncü ve beşinci kanun hükmündeki kararnameleri (KHK) Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 670 sayılı KHK kapsamında, 2010 yılındaki KPSS'yi 'hukuksuz' kazananların sınavının iptal edilmesi hükme bağlandı. Soylu, "ihraç edilenlerin maaşlarını geri ödeyeceklerine" yönelik çıkan haberlerle ilgili olarak, "Usulsüz atanan memurların aldığı maaşların geri alınmasıyla ilgili bir düzenleme son çıkardığımız KHK'da bulunmuyor. Neticede orada çalışmışlardır" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; geçtiğimiz ay gerçekleşen darbe girişiminin ardından hükümetin yürüttüğü soruşturmalar devam ederken, çok sayıda kamu görevlisi ve TSK mensubu "Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı oldukları" gerekçesiyle görevden alınıyor. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş da Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 2010 yılındaki Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) soru çaldığı tespit edilenlerin memuriyetini kaybedeceğini söylemişti.

Soylu "Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği' protokolünün imza töreninde gazetecilerin soruları üzerine, "2010 KPSS ile ilgili bir usulsüzlük tespit edilirse bu kişilerin memuriyet hakları sona erecek. Usulsüz atanan memurların aldığı maaşların geri alınmasıyla ilgili bir düzenleme son çıkardığımız KHK'da bulunmuyor. Neticede orada çalışmışlardır" dedi. Soylu, "Atanmalarında usulsüzlük tespit edilenler memurluktan ayrılacak ve haklarında cezai işlemler devam edecektir" diye konuştu.

 

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