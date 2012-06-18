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Çalışma Bakanı Faruk Çelik işten çıkarılan 305 kişi için THY ile görüşecek

Çelik, 305 kişinin yeniden işe alınmaları konusunda THY yönetimine çağrıda bulunmuştu

18 Haziran 2012 20:05

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, THY'deki işten çıkarmalarla ilgili olarak yarın THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu ile görüşecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 305 kişinin yeniden işe alınmaları konusunda THY yönetimine çağrıda bulunarak, “Bu talimatsa talimat. Bu işi çözün” demişti. Bakan Çelik’in bu çağrısından bir saat kadar sonra THY’den söz konusu kişilerin geri işe alınmayacağı yönünde resmi açıklama yapılmıştı.
 
Hürriyet Gazetesi yazarı Vahap Munyar, bugünkü köşesinde THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu'nun işten çıkarılan 305 kişinin ancak mahkeme kararı ile geri dönebileceğine ilişkin sözlerini aktarmıştı. Topçu, Bakan Çelik'in basına yansıyan sözleri ile ilgili olarak da "THY yüzde 51'i kamuya açık özel bir şirket Bakan yüzde 49'luk kamu payı nedeniyle öyle konuşuyor" demişti.
 
 

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