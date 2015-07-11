Çalışma Bakanı Faruk Çelik: Asgari ücret 2 bin lira da olabilir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Asgari Ücret Komisyonunu lağvedersiniz, yepyeni bir düzenlemeye geçebilirsiniz ama biz bunun çok demokratik olmayacağı inancındayız" dedi. Çelik komisyonda uzlaşıldığı takdirde asgari ücretin 2 bin lira da olabileceğini söyledi.

Faruk Çelik, CHP’nin Meclis’te asgari ücretin 1.500 TL olmasına ilişkin verdiği kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çelik, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin koalisyon görüşmeleriyle ilgili sorusuna Çelik, "Bu konuyla ilgili çok detaylı açıklamalar yapıldı. Pazartesi günü de turlar başlıyor. O görüşmelerde çıkan tablo, kamuoyuyla bütün şeffaflığıyla paylaşılacak" dedi. "CHP asgari ücretin bin 500 lira olması için kanun teklifi verdi, kanunla asgari ücret belirlenebilir mi?" sorusuna Bakan Çelik, "Hukuk devletinde çıkarılması istenilen bir yasa varsa, hükümetler bunu çıkarabilirler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 7 Haziran 2015 seçimleri sürecinde CHP 1. Parti olarak seçilirse asgari ücretin 1.500 TL’ye çıkacağını söylemişti. Kılıçdaroğlu asgari ücretten vergi alınmayacağını ve böylece asgari ücretin 1.500 TL dolayına çıkacağını ifade etmişti.Asgari Ücret Komisyonunu lağvedersiniz, yepyeni bir düzenlemeye geçebilirsiniz ama biz bunun çok demokratik olmayacağı inancındayız" diye yanıt verdi. Çelik, Asgari Ücret Komisyonu'nun demokratik bir yapı olduğunu vurgulayarak, komisyonda uzlaşıldığı takdirde asgari ücretin bin 500 değil 2 bin lira da olabileceğine işaret etti. Hiçbir hükümet ve bakanın asgari ücreti artırmama eğiliminde olamayacağını ifade eden Bakan Çelik, her zaman çok artmasından yana olduklarını söyledi.



'Çocuk doğsun da bir elbise buluruz'



Çelik, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , 'olası bir AK Parti -CHP koalisyonunda kabinede olmam şart değil' diyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna karşılık, "Tabii kendileri bilirler, biz ne diyelim. Çocuk bir doğsun da bir elbise buluruz herhalde. Olmayan bir koalisyonun kimin nerede ne olacağını bilemeyiz" yanıtını verdi.Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden önce "8 milyon kişinin bin liranın altında maaş aldığı ve emekliye iki ikramiye" sözlerinin anımsatılması üzerine Çelik, seçim döneminde herkesin söyleyeceğini söylediğini, milletin de herkese boyunun ölçüsünü verdiğini ifade etti. Çelik, "tek başına iktidar olamayanların, tek başına iktidarmış gibi değerlendirme yapmalarını ben doğru bulmuyorum" görüşünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Görüşmeler bu çerçevede olursa çok sağlıklı bir ilerlemenin olmasının zor olduğu inancındayım. Seçim döneminde konuşulanlar tamamen seçim dönemine ait olduğu için bugün çok daha rahat ifade edilebilir. Biz defalarca söyledik, bin liranın altında 8 milyon emekli nasıl olabilir? Doğru olmadığını söyledik. Dosya bazlı 750 bin emekli bin liranın altında alıyor, bunlar ağırlıklı Bağ-Kur tarım emeklileridir. Onun için bin liranın altında şu kadar emekli var gibi seçim propagandasına dönük o değerlendirmeler doğru değil."