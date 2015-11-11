Çalışma Bakanı Faruk Çelik: Asgari ücret 1 Ocak 2016 itibariyle net 1300 lira olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 1 Aralık'ta toplanacak olan asgari ücret komisyonunda, hükümetin tavsiyesinin komisyona iletileceğini ve asgari ücretin 1 Ocak 2016 itibariyle net 1300 lira olacağını açıkladı.

İşveren sigorta primi payıyla ilgili taleplerin öteden beri olduğunu dile getiren Çelik, "Biz geçtiğimiz dönem 5 puan indirim teşvikini uyguluyoruz. Şu anda uygulamada. 5 puan indirim uygulanıyor şu anda" açıklamasında bulundu.

Asgari ücret halen 1,000 TL seviyesinde bulunurken, 1 Kasım seçimlerinde yüzde 49.4 oyla 317 milletvekili çıkarma hakkı elde eden AKP seçim öncesinde asgari ücretin 1,300 TL'ye çıkarılması vaadinde bulunmuştu.