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Çalışma Bakanı: Emekliler mart ayında promosyon alacaklar

Karar, 11 milyon emekliyi ilgilendiriyor

31 Ocak 2017 13:41

Milyonlarca emeklinin promosyonun ne zaman verileceği sorusuna yanıt Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan geldi. Bakan Müezzinoğlu, "İnşallah mart ayında alacaklar" dedi. SGK ise bankalarla protokol görüşmesi yapacak. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı"nın işleyişiyle ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) il müdürlerinden, video konferans yöntemiyle bilgi aldı.

Bakan Müezzinoğlu, Ağrı Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Nuri Aktaş'tan çalışmalarıyla ilgili bilgiler alırken, Aktaş'ın bir emeklinin evini ziyaret ettiğini belirtmesi üzerine Müezzinoğlu, "Emeklilerimiz promosyon bekliyorlar mı?" dedi. Aktaş'ın "bekliyorlar" yanıtı üzerine Müezzinoğlu, "İnşallah mart ayında alacaklar" müjdesini verdi.

 

Emekli promosyon ücreti nedir?

 

Emekli promosyon ücreti kısaca, finans kuruluşlarının 11 milyon gibi çok ciddi bir insanın emekli maaş hesaplarının likiditesini işletmesinin karşılığı olarak müşterisine promosyon parası vermesini öngören bir uygulama. Bu noktada, devletin yetkili kurumları anlaşmayı sağlama aşasında aracı durumunda yer alıyor.

 

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