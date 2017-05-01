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Çalışma Bakanı: Emek ne kadar güçlü olursa...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 1 Mayıs dolayısıyla fişek fabrikasını ziyaret etti

01 Mayıs 2017 12:05

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Emek ne kadar güçlü olursa, emeğin hak ve hukuku ne kadar güçlü korunursa ülkemizin dünya ile yarışı da o kadar güçlü olacaktır" dedi.

DHA'da yer alan habere göre, Müezzinoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Sincan Organize Sanayi Bölgesindeki Arçelik fabrikası ile Etimesgut'taki MKE Gazi Fişek Fabrikasını ziyaret etti. Bakan Müezzinoğlu, "Emek ne kadar güçlü olursa, emeğin hak ve hukuku ne kadar güçlü korunursa ülkemizin dünya ile yarışı da o kadar güçlü olacaktır" dedi.

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