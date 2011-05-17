Çalışma Bakanı Dinçer: İşsizlik daha da düşecek

T24 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, işsizlik rakamlarına ilişkin ''Şubat ayında yüzde 11,5 olduğuna göre muhtemelen mayıs ayından itibaren işsizlik oranlarında çok daha fazla düşme olacak. Yıllık ortalamayı değerlendirmeye aldığımızda benim tahminim yüzde 11'in altına düşeceğiz'' dedi.



Dinçer, Rixos Otel'deki İkinci Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumuna gelişinde gazetecilerin, işsizlik rakamlarına ilişkin sorularını yanıtladı.



İşsizlik oranlarının sürekli düşmesinin çok sevindirici olduğunu vurgulayan Dinçer, ''Şubat ayında yüzde 11,5 olduğuna göre muhtemelen mayıs ayından itibaren işsizlik oranlarında çok daha fazla düşme olacak. Yıllık ortalamayı değerlendirmeye aldığımızda benim tahminim yüzde 11'in altına düşeceğiz'' diye konuştu.



Mevsimsellikten arındırılmış işsizliğe bakıldığında yüzde 10,6 civarında bir oran bulunduğuna işaret eden Dinçer, bu oranın yıl sonu itibariyle yüzde 10,5 veya biraz daha altında gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.



Dinçer, işsizlik rakamlarındaki gerilemeyi şöyle açıkladı:



''Bunun iki nedeni var; birincisi ekonomik büyüme. 2010 yılında ekonomik büyüme biliyorsunuz oldukça yüksek çıkmıştı. 2011 yılında muhtemelen ekonomimiz beklentilerimizin veya orta vadeli programın üzerinde gerçekleşecek gibi görünüyor ama daha da önemlisi özellikle son yıllarda aldığımız teşvikler ve çalışma hayatını biraz daha esnekleştiren tedbirler sebebiyle ekonomimizin istihdam yaratma kapasitesi de arttı. Önceki yıllarda bir puanlık ekonomik büyümeye karşılık yaklaşık 120 bin kişi istihdam edebiliyorduk. Halbuki şu anda 2010 yılı rakamlarına baktığımızda 1 puanlık ekonomik büyüme karşılığı 148 bin kişi istihdam ettik. Bu açıdan ekonominin istihdam dostu bir büyüme gösterdiğini de söylemek mümkün.''





