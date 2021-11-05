Çalışma Bakanı Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücreti belirleyen tek taraf ben değilim. 3600 ek gösterge çalışma grubu oluşturduk. İşçi ve işveren tarafıyla oturarak bunu çalışma grubunda dikkate alacağız.” dedi.

Bakan Bilgin, asgari ücretin belirlenmesine dair açıklamalarda bulundu.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Bilgin konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“3600 ek gösterge çalışma grubu oluşturduk, alternatif maliyet modelleri çıkarıyorlar. Bitirince devlet personel ve sendikalarımızla bir araya geleceğiz.

Asgari ücreti belirleyen tek taraf ben değilim. İşveren, işçi sendikalar... 3 bin TL olsun 3.500 TL olsun deme yetkim yok. İşçi ve işveren tarafıyla oturarak bunu çalışma grubunda dikkate alacağız.”

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