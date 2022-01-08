Çalışma Bakanı Bilgin: 3600 ek gösterge, 2022'nin ilk altı ayında tamamlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı televizyon programında "3600 ek gösterge, 2022'nin ilk altı ayında tamamlanacak" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, CNN Türk kanalında katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin olarak konuştu.

Emekli ve memurlara yapılan zamlarla ilgili konuşan Bilgin, "Emeklilerin en düşük aldığı maaş 1500 liraydı. Bu rakam daha da düşüktü, Cumhurbaşkanımızın kararıyla 1.500 TL'ye çıkarıldı. Onu da biz 2.500 liraya çektik. Bu artış çok önemlidir. Yeterli midir, elbette yeterli değildir 2.500 lirayla geçinen insanların olması... Ama bunların üzerine bir de yüzde artışı yapılmıştır. Yani memur emeklilerine toplu sözleşme şartı olarak yüzde 31 artış yapılmıştır. Memur zammını da emeklilerine yansıttığımızda emeklilerdeki artış yüzde 67'ye ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

3600 ek göstergenin 6 ay içinde Meclis'e getireceklerini söyleyen Bakan Bilgin, sözlerine şöyle devam etti:

"Çalışmayı Bakanlık içinde tamamladık bitirdik. İkinci aşamada sendikalarla konuşacığız. İşin diğer ortakları Hazine ve Maliye Bakanlığı. Müzakere edeceğiz, tahmin ediyorum en geç mayıs, haziran ayında Meclis'e intikal ettiririz. Bu yıl içinde bitecek.

Dünyanın yaşadığı büyük bir kriz var. Pandemiyle ilgili bir kriz en çok gelişmiş ülkeleri vurgu. Bir dalgalanma diğer ülkelerde fırtınalara yol açıyor. Son varyant öncesi durulma görülmüştü. Türkiye tamamen kapandığı zaman bile üretimine devam etti. Yer yer olumsuz etkileri her yere yayıldı.

Tüm dünyada maliyeti enflasyon olarak ortaya çıktı. İngiltere okyanustan petrol çıkarıyor ama zorluk çekti. Lojistik sorunlar yaşadı. Türkiye çok dayanıklı çıktı. Ancak enflasyon oldu tabii. Büyüme içinde olan bir ülke çünkü. Ben başarılı buluyorum Türkiye'yi. Türkiye olumlu ayrıştı.

OECD içinde büyüyen ilk 2 ülkeden biri oldu. 3 çeyrek üst üste büyüdü. Baz etkisinden arındırılmış haliyle yüzde 10 üzerinde büyüme gerçekleştirdi. "