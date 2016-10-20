Çalışma Bakanı: Açığa alınanlar ya da ihraç edilenler kamuda çalışmak zorunda değil!

Hükümet, 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nı sil baştan değiştirmek için düğmeye bastı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üç büyük memur konfederasyonunu “kamu personel sistemini” görüşmek üzere çalıştaya davet etti. Cumhuriyet'ten Tafa Çakır'ın haberine göre, 10 bin 285 üyesi açığa alınan KESK heyeti ile görüşen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da, iş güvencesinin kaldırılacağı mesajını verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı tarafından 21-22-23 Ekim günlerinde Bursa’da “Kamu Personel Sisteminin Değerlendirilmesi” konulu çalıştay gerçekleştirilecek.

"Özelde çalışsınlar"

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL ve çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile toplam 10 bin 285 üyesi açığa alınan, 208 üyesi kamudan ihraç edilen, 9 üyesi de tutuklanan KESK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nu ziyaret etti. KESK Eş Genel Başkanları Lami Özgen ile Şaziye Köse, KESK Genel Sekreteri Hasan Toprak ve KESK Mali Sekreteri Ramazan Gürbüz’den oluşan KESK heyeti açığa alınan ya da kamudan ihraç edilen üyelerinin görevlerine geri dönmelerini istedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, diyaloğa açık olduklarını ancak her konuda uzlaşmak zorunda da olmadıklarını söyledi. Müezzinoğlu, açığa alınan ya da ihraç edilen kişilerin ille de kamuda çalışmak zorunda olmadıklarını kaydetti. KESK yöneticileri, Bakan Müezzinoğlu’nun istihdam şekillerinin değiştirileceği, iş güvencesinin kaldırılacağı mesajı verdiğine işaret etti.

"Hükümet bu ısrardan vazgeçsin"

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, devletin olanaklarının, maddi imkânlarının korunması sorumluluğunun devlet memurlarına verildiğine dikkat çekti. Başta ihaleler olmak üzere devletin tüm işlerinin böyle olduğuna dikkat çeken Koncuk, şunları söyledi:

“Memur iş güvencesine sahip olduğu sürece, siyasi baskılardan, müdahalelerden korkmadan, çekinmeden görevini yerine getirebilir. Memur üzerinde baskı, tehdit oluşturulduğunda bundan memur zarar etmez. Devlet, millet zarar eder. İhalelerde, devlet adına yapılan işlerde geçmişten bu yana suiistimaller olmuştur. Memur bunu koruyacak tek mekanizmadır. Şimdi memur iş güvencesiz hale getirilirse bu işler karışır.”

Yanlışa itiraz edilemez Koncuk, memurun iş güvencesinin tamamen kaldırılması halinde, siyasi iktidarların baskılarının artacağına çünkü memuru koruyacak hiçbir mekanizma kalmayacağına vurgu yaptı. Koncuk, iş güvencesinin “devletin maddi olanaklarının millet adına korunması için devlet memurlarına verilen özel bir güvence” olduğuna işaret etti. KESK Genel Sekreteri Hasan Toprak, iş güvencesi ortadan kalktığında “memurların amirlerin iki dudağı arasına sıkışacaklarına” dikkat çekti. Toprak, böyle bir durumda memurların iktidarın yanlış politikalarına itiraz edemeyeceklerini, karşı çıkan memurların işten atılma tehlikesi ile karşı karşıya kalacaklarını söyledi.