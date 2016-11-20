Çalışma Bakanı: 60 yaşındaki kişilerle 14 yaşındaki bir çocuğun gönül bağı olamaz

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türk Ceza Kanunu'nda, cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi halinde fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesine imkan veren düzenlemeyle ilgili olarak "Rıza ile tecavüz arasında dünya kadar fark var. Tecavüz varsa buna taraf olmak mümkün değil 14 yaşındaki bir çocuğun yasal olarak yeterli değil. Tecavüz kelimesinde bir zorlama, kaçırma, tehdit var. 30, 40, 60 yaşındaki kişilerle 14 yaşındaki bir çocuğun gönül bağı olamaz. Bu çocuğu istismar etmektir" dedi.

Habertürk televizyonunda konuşan Müezzinoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Yeni mağduriyetlerin oluşturulmasına karşı çıkanlarla aynı noktadayız. Olayı yerel zeminde değerlendirmek gerekiyor. Yaklaşık 3 bin ailenin babası hapiste. Tehdit zorla tecavüz varsa hukuken de vicdanen de taraf olmamız mümkün değil. Ben bu olayı Edirne milletvekili olduğum dönem yaşadım. Normal vatandaşlarda 17 yaşındaki delikanlı ile 14 yaşındaki kız birlikte kaçmışlar. 1 sene sonra çocukları olmuş. Çocuk hastanede doğum yapmış hastane savcılığa bildirmiş. Baba hapiste. Olayı temel sorun ne bunu masaya samimiyetle yatırmak lazım bizim tavrımız neye karşı olacak. CHP milletvekillerinin olaya olumlu baktığını biliyoruz"

"17 yaşındaki bir delikanlı 14 yaşındaki bir kızla kaçmışsa bu bellidir. Savcılıkta zorla kaçırdı diye bir beyan olabilir. Tedbirlerimizi koymamız lazım ama bunları ayıklıyamıyoruz. Vicdanen yapılması gereken bir boyut var. Algı yönetimi ile değil bu ülkenin bir sorunu. Buradaki eksiklik muhalefet ile bu olayın detaylarını görüşmemiz gerekiyor önümüzdeki günlerde. Rıza ile tecavüz arasında dünya kadar fark var. Tecavüz varsa buna taraf olmak mümkün değil 14 yaşındaki bir çocuğun yasal olarak yeterli değil. Tecavüz kelimesinde bir zorlama, kaçırma, tehdit var. 30, 40, 60 yaşındaki kişilerle 14 yaşındaki bir çocuğun gönül bağı olamaz. Bu çocuğu istismar etmektir."