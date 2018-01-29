Çalışma Bakanı: 5 bin engelli kardeşimizi işe alacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, engelli atamalarıyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi, atamaların tarihlerini açıkladı. Bakan Sarıeroğlu, "Engelli kardeşlerimizin atamasıyla ilgili çalışmalar yaptık, ilk etapta 2 bin 500 engellinin atamasını gerçekleştirdik. Şimdi mart ayında 2 bin 500, eylül ve ekim ayında da yine 2 bin 500 kardeşimizi atayacağız" dedi.

Tunceli Valiliğini ziyaretinin ardından Tunceli Kültür Merkezi'ndeki AK Parti Tunceli İl 5. Kadın Kolları Olağan Kongresi'ne katılan Sarıeroğlu, merkez girişinde kadınlarca çiçeklerle karşılandı. Taşerondan kadroya geçen kadınlar Sarıeroğlu'na sarılarak, kendisine teşekkür etti.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakan Binali Yıldırım'ın kongre için gönderdiği tebrik mesajları okundu.

"Tunceli'de 2 bin 500 kişiye istihdam imkanı"

Karşılarına engel çıkarmak isteyenlerin yine milletin tokadıyla karşılaşacağını aktaran Sarıeroğlu, millete layık olmak için var güçleriyle çalıştıklarını anlattı.

Sarıeroğlu, Her gece yatmadan önce tüm günün muhasebesini yaptıklarını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Rabb'im şu 6 aylık süreçte güzel işler yapmayı nasip etti. Bundan sonra toplumun tüm sorunlarıyla alakalı engelli, çiftçi, yaşlı, herkesle ilgili güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Taşeron sorununu gündemden kaldırdık. Tunceli'de bin 100 kişi kadroya alınacak. Türkiye'deki 1 milyon 20 bin kardeşimizden hiç kimse dışarıda bırakılmamıştır. Önümüzdeki süreçte işsizlik oranlarının aşağıya çekilmesi, istihdam oranının arttırılması için çalışmalarımızı arttıracağız. Bu anlamda Tunceli de çalışmalarımızın merkezi olacak. Biliyorsunuz iki atölye çalışması var. 5 ilçede de bu atölyeler açılacak, yaza kadar 2 bin 500 kardeşimize istihdam sağlayacağız."

"Mart ayında 2 bin 500, eylül ve ekim ayında da yine 2 bin 500 kardeşimizi atayacağız"

Kadınların çalışma hayatında yer almasını önemsediklerini ifade eden Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Kadınların çalışma hayatında yer alması çok önemli. Bu atölyelerde yer alacak kadınların 2-4 yaş arası çocukları varsa, bunlara 400'er lira destek vereceğiz. Yeter ki çocuklarımızın ihtiyaçları, masrafları karşılansın. İstihdam ile ilgili teşviklerimiz var. 15 yıldır şuna inandık, 'Kadın güçlü olursa aile güçlü olur, aile güçlü olursa Türkiye güçlü olur.' dedik. Politikalarımızı bu çerçevede gerçekleştirdik. Engelli kardeşlerimizin atamasıyla ilgili çalışmalar yaptık, ilk etapta 2 bin 500 engellinin atamasını gerçekleştirdik. Şimdi mart ayında 2 bin 500, eylül ve ekim ayında da yine 2 bin 500 kardeşimizi atayacağız."

"2019 seçimleri çok önemli"

Sarıeroğlu, 2019 seçimlerini önemsediklerini anlatarak, partililerden bu süreçte yapılan hizmetleri halka anlatmasını istedi.

2019'a sadece seçim olarak bakılmamasını isteyen Sarıeroğlu, şunları belirtti:

"2019 gerçekten bugüne kadar savunduğumuz milletle devletin tam olarak bütünleşmesinin sağlanacağı bir milattır. Bunun için 2019 çok önemlidir. Bugün ülkemize tuzak kuranlar, oyun oynayanlar için milletimizin vereceği cevaptır. Geleceğe Türkiye'nin koşar adımlarla ilerlemesi, bundan sonra önüne hiçbir engelin çıkarılmaması için 2019'u kazasız belasız atlatmamız gerekiyor. Bir daha 2019 yok, her anımızı değerlendirmemiz lazım. Ne ihtiyaçları varsa teşkilatlarımızın yanındayız. Bu süreçte birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz çok önemli. Olağanüstü günlerden geçiyoruz. Bu süreçte birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlerin girişimleri oluyor."

Zeytin Dalı Harekâtı

Sarıeroğlu, Suriye'deki Zeytin Dalı Harekatı'na işaret ederek, "Mehmetçik şu an bölgemizde bir terör koridoru oluşmasın, bir terör tehdidi oluşmasın diye operasyonda. Rabb'im ordumuza güç kuvvet versin, muzaffer kılsın. Bu devlet, millet, bayrak hepimizin. Her şey bulunur, telafi edilir ama bayrağımız inerse, vatanımız milletimiz bir riskle karşılaşırsa, bunun telafisi yok. Suriye'de görüyoruz, Allah bizi bununla sınamasın. Başımızda başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan var. İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Aramıza fitne sokmak isteyenlere fırsat vermeyelim."

Bakan Jülide Sarıeroğlu, kongrenin ardından Tunceli Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmete giren ve Türk bayraklarıyla donatılan Şahmiran ve Peri tekstil atölyelerinin açılışlarını yaptı.

Açılış öncesi çalışanlarca davul zurna eşliğinde halaylarla karşılanan Sarıeroğlu, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ve atölyelerin yetkilileriyle kurdele keserek atölyelerin açılışını gerçekleştirdi.

Duaların edildiği açılışlarda Sarıeroğlu beraberindekilerle tekstil atölyelerini gezerek, çalışanlarla sohbet etti.

Bakan Sarıeroğlu, Vali Sonel ve il protokolü ile daha sonra kentteki yetim ve öksüz çocuklarla yemekte bir araya geldi. Bir otelin restoranındaki yemekte Sarıeroğlu çocuklarla sohbet etti, onların sorunlarını dinledi.