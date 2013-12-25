Oral Çalışlar: Hükümetin darbe algısı yanlış değil

Yolsuzluk operasyonuyla ilgili konuşan Radikal Gazetesi yazarı Oral Çalışlar, "Büyük bir saldırı var. Amerika’nın tutumu, büyükelçiliğin tavrı, İdris Naim Şahin’in istifası... Böyle bir noktaya geldik. Şakası yok bu işin. Tayyip Erdoğan’ın kim olduğu önemli değil. Sandık kurulmasına fırsat vermeyecek, sandığı başka türlü belirleyecek bir müdahale planlandı" dedi.

Çalışlar, Habertürk TV'de Ece Üner'in programına katıldı. Bugün yaşananları değerlendiren Çalışlar, şöyle konuştu:

'Büyük bir saldırı var'

Büyük bir saldırı var. Biz bilmiyoruz tabi saldırının ne kadar büyük bir saldırı olduğunu. Ama şimdi yavaş yavaş görmeye başladık. Amerika’nın tutumu, büyükelçiliğin tavrı, İdris Naim Şahin’in istifası… Muhtemelen yeni istifalar da gelecektir.

'Darbe algısı yanlış değil'

Hükümet tarafında bir darbe algısı var. Çok da yanlış olmadığını düşünüyorum ben bu algının. Ortaya çıkan tablodan, adım adım geliştirilen operasyonların, operasyonların arkasındaki güçlerin hareket kabiliyetlerine baktığımız zaman Türkiye ne yazık ki, iktidarların seçim yoluyla gelip gittiği bir ülke olması yolunda yeni bir sınavla yüz yüze geldi.

Erdoğan’sız bir siyaset dizayn edilmek istendiği yönündeki iddialarla uzun zamandır yüz yüzeyiz. Başbakan Erdoğan’ın olmadığı, Başbakan Erdoğan’ın tasfiye edildiği, yeni bir siyaset dizaynının yapıldığı iddialarıyla yüz yüzeydik.

Bunun ben, rejim meselesi olduğunu, tercih meselesi olduğunu düşünüyorum. Ya Türkiye’yi halk idare edecek, halkın seçtiği iktidarlar idare edecek, ya da her zaman bunu kuvvet ve kumanda altında tutacak bürokrasi, polis, asker, yargı yollarıyla halkın tercihleri ipotek altına alınacak.

Böyle bir noktaya geldik. Şakası yok bu işin. Tayyip Erdoğan’ın kim olduğu önemli değil. Sandık kurulmasına fırsat vermeyecek, sandığı başka türlü belirleyecek bir müdahale planlandı.

Burada bence tereddüt göstermenin zamanı değil. 28 Şubat’ta bu kadar net değildim. Başından itibaren 28 Şubat’a karşı çıktım. Ama burada çok netim.

'Operasyon yasadışı'

Seçilmiş iradenin çeşitli illegal yollarla ipotek altına alınmak istendiği bir dönemden geçiyoruz. Ben artık bu operasyon işinin yasadışı hale dönüştüğüne inanıyorum.

Kanunlara uygun olabilir veya kanunlar çerçevesinde yapılabilir ama gayri meşru olduğunu düşünüyorum. Yani siyasi iradenin ipotek altına alınması ve yeni baştan, bizim seçtiklerimizin değil, başkalarının seçtiklerinin yöneteceği bir Türkiye kurma projesi diyorum ben buna. Bu proje uygulamaya konulmak isteniyor.

'Bakalım halk ne cevap verecek?'

Buna bakalım Türkiye nasıl cevap verecek? AK Parti, Başbakan, toplum buna nasıl cevap verecek? Ama ciddi bir altüst oluşa girdiğimiz ve burada her türlü yöntemin kullanılacağı görülüyor. Ben önümüzdeki günlerin çok daha sert geçeceğini düşünüyorum.