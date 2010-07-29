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Dünya

ÇALIŞIRKEN MÜZİK DİNLEMEK DİKKATİ DAĞITIYORMUŞ ANKARA (A.A)

29 Temmuz 2010 14:18

-ÇALIŞIRKEN MÜZİK DİNLEMEK DİKKATİ DAĞITIYORMUŞ ANKARA (A.A) - 29.07.2010 - İngiltere'de yapılan bir araştırma, iş yerlerinde çalışanların müzik dinlemesine karşı çıkan müdürlerin çok da haksız olmadığını ortaya koydu. Galler Üniversitesinde görev yapan bir grup bilim adamı, çalışırken müzik dinlemenin konsantrasyonu bozduğunu ve idrak etme kapasitesini etkilediğini bildirdi. Applied Cognitive Psychology dergisinde yayımlanan araştırmada bilim adamları, bir grup gönüllüyü, sevdikleri ya da hiç zevklerine uygun olmayan bir müziğin eşliğinde veya sessiz bir ortamda hafıza testine tabi tuttu. Araştırmanın sonucunda elde edilen veriler, insanın zevkine uygun olsun ya da olmasın, müzik dinlemenin katılımcıların testteki başarılarını düşürdüğünü gösterdi. Birçok uzmanın özellikle klasik müziğin hafızayı güçlendirdiğini ve strese iyi geldiğini savunduğu ve müziğin ameliyathanelere kadar girdiği günümüzde elde edilen bu verilerin, müziğin gücü karşısında yetersiz kalabileceği yorumları yapılıyor.

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